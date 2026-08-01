NBA／不只湖人、騎士！傳灰狼加入庫明加爭奪戰有1優勢

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）至今仍未簽約，除了先前傳出的湖人和騎士隊，如今傳出灰狼隊也有興趣。

灰狼休賽季將大前鋒藍道（Julius Randle）交易至籃網隊，又把里德（Naz Reid）送至黃蜂隊，大前鋒位置因此人手短缺。灰狼先前有加入詹姆斯（LeBron James）爭奪戰，但最終詹皇選擇76人隊。

灰狼休賽季以1年合約簽下上季在歐洲打球的萊爾斯（Trey Lyles），他可以勝任大前鋒，但深度仍令人擔憂。

據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導，湖人與騎士希望透過先簽後換得到庫明加，老鷹隊也有續約可能。在錯失詹姆斯的後，灰狼也表達對庫明加的興趣，灰狼擁有價值606萬美元的迷你中產。雖薪資條件可能不如湖人和騎士，但考慮到陣容契合度，灰狼仍值得注意。