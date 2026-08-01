NBA／結束30年婚姻 籃網隊老闆蔡崇信與妻子宣布離婚

阿里巴巴集團主席蔡崇信與結縭30年的妻子吳明華宣布離婚。蔡崇信另身兼美國職籃NBA布魯克林籃網隊老闆，而吳明華則是美國女子職籃WNBA紐約自由人隊老闆。

根據紐約郵報（New York Post）旗下專報名流動態專欄Page Six所取得兩人的聲明指出，這對夫妻近年來的關係「逐漸演變成更偏向合作夥伴的關係」，共同經營事業並一起撫養孩子。

聲明中說：「吳明華與蔡崇信已決定結束他們的婚姻關係；這是雙方在互相尊重的前提下共同做出的決定。」

「多年來，他們的關係已逐漸演變為一種夥伴關係—共同經營事業並撫養子女。儘管兩人已不再親密，但這次離婚是在和睦氣氛下達成，未來彼此仍將保持穩固且專業的事業合作關係。」

報導指出，離婚不會影響兩人在球隊及母公司「布魯克林運動與娛樂」（BSE）中的持股或職務。BSE由蔡氏夫婦持有並創立。蔡崇信將繼續擔任BSE董事長及籃網隊主席，而吳明華則將繼續擔任BSE副董事長以及自由人隊主席。

根據聲明，兩人的長期規畫是讓子女參與家族事業。蔡崇信與吳明華自1996年結婚，育有3名子女，子女也都已成年。

身兼中國電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）共同創辦人兼董事長的蔡崇信目前居住香港，而吳明華則居住美國。