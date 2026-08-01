快訊

旺季玩更貴！東京迪士尼10月門票最高近2500元 三麗鷗樂園也漲價

0050大賺千萬！預計一路抱到六萬點…郭哲榮承諾：賺五千萬再捐救護車

屋頂光電新制今上路 建商最憂一件事：飛下來算誰的？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／結束30年婚姻 籃網隊老闆蔡崇信與妻子宣布離婚

中央社／ 洛杉磯31日綜合外電報導
籃網老闆蔡崇信與妻子吳明華宣布離婚，雙方強調是在互相尊重下和平分開，且不會影響他們在布魯克林運動與娛樂及旗下球隊的持股與職務。 美聯社
籃網老闆蔡崇信與妻子吳明華宣布離婚，雙方強調是在互相尊重下和平分開，且不會影響他們在布魯克林運動與娛樂及旗下球隊的持股與職務。 美聯社

阿里巴巴集團主席蔡崇信與結縭30年的妻子吳明華宣布離婚。蔡崇信另身兼美國職籃NBA布魯克林籃網隊老闆，而吳明華則是美國女子職籃WNBA紐約自由人隊老闆。

根據紐約郵報（New York Post）旗下專報名流動態專欄Page Six所取得兩人的聲明指出，這對夫妻近年來的關係「逐漸演變成更偏向合作夥伴的關係」，共同經營事業並一起撫養孩子。

聲明中說：「吳明華與蔡崇信已決定結束他們的婚姻關係；這是雙方在互相尊重的前提下共同做出的決定。」

「多年來，他們的關係已逐漸演變為一種夥伴關係—共同經營事業並撫養子女。儘管兩人已不再親密，但這次離婚是在和睦氣氛下達成，未來彼此仍將保持穩固且專業的事業合作關係。」

報導指出，離婚不會影響兩人在球隊及母公司「布魯克林運動與娛樂」（BSE）中的持股或職務。BSE由蔡氏夫婦持有並創立。蔡崇信將繼續擔任BSE董事長及籃網隊主席，而吳明華則將繼續擔任BSE副董事長以及自由人隊主席。

根據聲明，兩人的長期規畫是讓子女參與家族事業。蔡崇信與吳明華自1996年結婚，育有3名子女，子女也都已成年。

身兼中國電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）共同創辦人兼董事長的蔡崇信目前居住香港，而吳明華則居住美國。

蔡崇信

延伸閱讀

50歲後夫妻最常吵的不是錢！專家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚

70歲有錢沒愛情…他豪辦「單身見面會」找真愛 狂收跨國私訊結局神展開

婚戒挑得越大越幸福？諮商心理師揭真相：一枚戒指，早就預告你們婚後會怎麼吵架

婚禮談不攏吵不停！友人尪竟打聽性交易價碼 閨密勸：沒孩子快離婚

相關新聞

NBA／不只湖人、騎士！傳灰狼加入庫明加爭奪戰有1優勢

23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）至今仍未簽約，除了先前傳出的湖人和騎士隊，如今傳出灰狼隊也有興趣。

NBA／結束30年婚姻 籃網隊老闆蔡崇信與妻子宣布離婚

阿里巴巴集團主席蔡崇信與結縭30年的妻子吳明華宣布離婚。蔡崇信另身兼美國職籃NBA布魯克林籃網隊老闆，而吳明華則是美國女...

NBA／33歲浪人後衛宣布退休 10年生涯效力6隊：我已毫無遺憾

33歲的浪人後衛理查森（Josh Richardson）正式宣布結束球員生涯，這名身高6呎5吋（約196公分）的老將，在NBA一共征戰10個賽季，分別效力過6支球隊後。上季他曾有部分時間轉往西班牙打球，如今透過個人社群平台確認退休消息。

NBA／續約黑衫軍後再獲球鞋長約 溫班亞瑪將推Nike專屬簽名鞋

在日前剛與黑衫軍馬刺隊簽下一份5年2.52億美元（約台幣82.6億元）的頂級續約後，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也再度展現自己的商業價值，據美國媒體今天報導，這名年僅22歲的法國天才長人已與運動品牌Nike達成長期續約協議，並將推出個人首款專屬簽名球鞋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。