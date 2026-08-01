NBA／33歲浪人後衛宣布退休 10年生涯效力6隊：我已毫無遺憾

33歲的浪人後衛理查森（Josh Richardson）正式宣布結束球員生涯，這名身高6呎5吋（約196公分）的老將，在NBA一共征戰10個賽季，分別效力過6支球隊後。上季他曾有部分時間轉往西班牙打球，如今透過個人社群平台確認退休消息。

理查森是在2015年選秀會上以第2輪40順位獲選，例行賽累積出賽554場，陸續打過熱火、76人、獨行俠、塞爾蒂克、馬刺與鵜鶘等隊，其中在熱火曾有過2段效力時期。

理查森生涯平均繳出11.5分、3.0籃板、2.6助攻與1.0抄截，憑藉防守能力、外線投射與側翼多功能性，在聯盟站穩腳步多年。他並非高順位新秀，也不是進入聯盟時就備受矚目的天才球員，但靠著努力與穩定性，逐步在NBA站穩腳步。

理查森在Instagram發文寫下退休心聲：「我一直都付出自己最好的一切，所以我可以毫無遺憾地說出這件事。我很感謝自己能夠熱愛這項運動，而這項運動也同樣以那樣的方式回應我。」

他也回顧一路走來的奮鬥過程，坦言自己的籃球生涯從來不是被安排好的道路，「在我生涯的任何階段，一切都不是為我準備好的。從高中、大學到職業，我每天都謙卑努力，盡全力讓自己成為能做到的最好版本。」

最後，理查森也向支持他的球迷、教練與隊友表達感謝。他寫道：「給所有我的球迷、教練和隊友，我希望自己曾留下好的印象，也讓你們對我有正面的看法。」