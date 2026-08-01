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NBA／續約黑衫軍後再獲球鞋長約 溫班亞瑪將推Nike專屬簽名鞋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪在與馬刺完成頂薪續約後，又獲Nike長約加持，將推出個人首款簽名鞋。 法新社
溫班亞瑪在與馬刺完成頂薪續約後，又獲Nike長約加持，將推出個人首款簽名鞋。 法新社

在日前剛與黑衫軍馬刺隊簽下一份5年2.52億美元（約台幣82.6億元）的頂級續約後，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也再度展現自己的商業價值，據美國媒體今天報導，這名年僅22歲的法國天才長人已與運動品牌Nike達成長期續約協議，並將推出個人首款專屬簽名球鞋。

溫班亞瑪原本的Nike合約將於今年10月到期，如今順利提前續約，除了球場上的亮眼表現與運動品牌的青睞，他自2024年起也擔任法國頂級奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）的品牌大使，展現強大的商業價值。

進入生涯第三個賽季，溫班亞瑪持續進化，上季代表馬刺出賽64場，繳出場均25分、11.5籃板與3.1助攻的生涯新高成績，並以3.08次阻攻連莊聯盟阻攻王。他不僅獲選為全明星賽先發，更入選年度第一隊，成為聯盟史上第7位單季達成平均「25分、10籃板、3阻攻」狂暴數據的球員，展現新世代禁區霸主的宰制力。

溫班亞瑪 NBA Nike

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