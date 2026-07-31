NBA／「趴車」帕克旗下球隊傳財務危機 預算大砍過半惹法媒重批

法國籃壇豪門ASVEL維勒班（LDLC ASVEL-Villeurbanne）近期陷入財務不穩疑雲，知名法國調查記者莫利納（Romain Molina）公開點名批評球團主席兼總教練帕克（Tony Parker），質疑這名前NBA球星多年來在ASVEL操作一連串不透明交易與募資計畫，如今讓球隊陷入危機。

根據近期報導，ASVEL原本規畫2026-27年賽季預算高達5900萬歐元（約新台幣21.9億元），但最新送交法國聯賽官方的財務計畫，預算已大幅下修至約2400萬歐元（約新台幣8.9億元），足足砍了2500萬歐元。這項劇烈縮減不只影響球團整體營運，也讓多名原本被視為新賽季重點補強的球員去留出現變數。

莫利納在社群平台發文表示：「多年來，帕克一直做出一筆又一筆可疑交易，為ASVEL推動災難級募資計畫。他一直收到庇護，只因為他是帕克。」

他進一步批評：「到了某個時候，這場鬧劇必須停止，也該停止對球員說那些永遠不會到位的錢。」

根據報導，法蘭西斯科（Sylvain Francisco）恐怕不會是唯一一名在2026-27年賽季開始前離開ASVEL的高知名度新援。法蘭西斯科原本被期待成為ASVEL新計畫的門面人物，而這項計畫正是圍繞帕克主導的雄心投資方案打造。

不過，法國《隊報》（L’Équipe）7月中旬已披露，ASVEL新賽季實際預算可能遠低於原先規畫。原本球團的財務藍圖預計可支撐超過2000萬歐元（約新台幣7.4億元）的淨球員薪資支出，但在預算大幅縮水後，球隊陣容建構也隨之陷入不確定。

雖然帕克曾公開表達信心，強調ASVEL的財務問題最終會獲得解決，但有消息人士指出，球隊多名今夏重要補強的未來仍不明朗。

報導指出，ASVEL最近一次官方宣布球員動態，已是7月7日迎回龐斯（Yves Pons），以及7月8日與恩迪耶（Mbaye Ndiaye）完成續約，此後球團並未再正式確認任何新援加盟。

莫利納在歐洲體壇以調查報導聞名，尤其活躍於足球領域，曾揭露貪腐、假球以及體育聯盟內部系統性性侵與包庇問題，報導對象包括國際足總（FIFA）與海地足球協會。他的作品曾刊登於《紐約時報》、《衛報》、CNN與BBC等國際媒體，並促成多起官方調查與貪腐官員遭禁賽處分。

不過，莫利納對籃壇也並不陌生。2021年，他與朗曼（Jere Longman）曾揭露馬利籃球協會內部系統性性侵與制度性掩蓋問題。該報導指控，時任國際籃總主席尼昂（Hamane Niang）曾擔任馬利籃球協會主席，理應知道或至少應該知道相關濫權與侵害事件，卻未能介入處理。

該報導曝光後，尼昂主動請辭，多名青年隊教練也遭逮捕、停權，並被國際籃總處以終身禁賽。

如今莫利納將矛頭指向ASVEL與帕克，也讓這支法國籃壇代表性球隊的財務危機受到更多關注，當然對於帕克老闆來說，這場風波也不只是球團營運壓力，更可能成為他從傳奇球星轉任籃球經營者後，面臨最嚴峻的信任危機。