NBA／熱火鎖定湯普森補外線 盼等獨行俠買斷但達拉斯仍想交易

邁阿密熱火在錯過詹姆斯（LeBron James）後，休賽季補強重心轉向外線火力，而目前最被點名的目標正是獨行俠老將射手湯普森（Klay Thompson）。

根據多方報導，熱火對這名4屆總冠軍射手有強烈興趣，希望用他的三分牽制力，替安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）拉開進攻空間。

熱火上月透過重磅交易從公鹿換來安戴托昆波，正式把球隊推回爭冠行列。不過，這套陣容仍有明顯課題。安戴托昆波與阿德巴約都不是以外線投射見長的球員，若熱火想讓兩人在禁區和中距離區域發揮最大威力，身邊就需要更多能讓防守不敢放空的射手。這正是湯普森被熱火列為優先目標的主因。

現年36歲的湯普森雖已不在巔峰，也曾先後遭遇左膝前十字韌帶撕裂與阿基里斯腱斷裂重傷，防守與運動能力無法和勇士王朝時期相比，但他的外線威脅仍具價值。

上季效力獨行俠期間，湯普森平均每場出手7.6記三分球，命中率仍達38.3%。在全聯盟上季場均至少出手7記三分的球員中，他的三分命中率排名第11，仍是防守端必須尊重的射手。

從生涯紀錄來看，湯普森更是NBA史上最偉大的三分射手之一。他生涯累積投進2899記三分球，排名歷史第4，僅次於艾倫（Ray Allen）、哈登（James Harden）與前勇士隊友柯瑞（Stephen Curry）。對急需空間的熱火而言，這種「投射引力」不只是數據價值，更能改變對手防守站位。

不過，熱火要得到湯普森並不容易。湯普森目前仍與獨行俠有約在身，2026-27年賽季薪資為1750萬美元。《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）指出，熱火較理想的路徑並不是交易，而是耐心等待湯普森與獨行俠達成買斷協議。

假設湯普森願意放棄約700萬美元薪資成為自由球員，熱火就能用迷你中產特例開出約700萬美元合約補足差額。

但目前獨行俠方面並不急著買斷。據報導，達拉斯仍希望透過交易處理湯普森合約，不願直接吃下薪資讓他無償離隊。

NBA記者費雪（Jake Fischer）也指出，獨行俠願意聽取報價，但現階段仍維持較高要價，因為球團認為圍繞佛雷格（Cooper Flagg）的新陣容下季仍有機會競爭季後賽或附加賽，不想白白失去一名具經驗的射手。

若熱火改走交易路線，操作同樣困難。以一對一薪資匹配來看，熱火目前較可能拿來交易湯普森的球員只有約維奇（Nikola Jović）、米契爾（Davion Mitchell）與波提斯（Bobby Portis），但球團未必願意為一名36歲老將付出這些資產。因此，等待買斷仍被視為最乾淨、也最符合熱火利益的方式。

熱火同時也與德羅展（DeMar DeRozan）陣營保持聯繫，比爾（Bradley Beal）也被視為潛在補強目標，但兩人都不像湯普森那樣能直接解決外線空間問題。尤其德羅展雖仍是優秀中距離得分手，上季平均18.4分，但三分外線並非強項，並不完全符合安戴托昆波與阿德巴約身邊最需要的配置。

因此，熱火現階段選擇保留薪資彈性空間，不急著把資源投入其他自由球員。若能以相對低成本補進湯普森這名歷史級射手，熱火新賽季的進攻空間與爭冠底氣都將進一步提升。