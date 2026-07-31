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NBA／痛批外界高估詹姆斯防守 艾倫：對雷霆41分鐘守「瑞士刀」

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯「The Block」。 美聯社
詹姆斯「The Block」。 美聯社

以超強防守能力聞名的艾倫（Tony Allen）最近在節目上提到，詹姆斯LeBron James）負責防守的人通常不是主力得分手，但因為他關鍵時刻精彩防守畫面，導致防守能力被外界高估。

雷霆曾以三少杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden）為核心，「瑞士刀」塞佛羅沙（Thabo Sefolosha）扮演綠葉角色，進攻能力不好，但防守出眾。

艾倫提到，通常詹姆斯一整場比賽，大部分時間都不在防守對方最強得分手，「對上雷霆隊的時候，詹姆斯會在比賽一開始就去守杜蘭特，冒著早早吞2犯的風險嗎？不會，他會去守塞佛羅沙。你看到的會是，他有41分鐘都在守塞佛羅沙。」

艾倫接著指出，只要詹姆斯比賽尾聲完成一次關鍵防守，防守就會獲得外界高度讚揚，「比賽到了最後關鍵時刻，剩下2、3分鐘時，偶爾來一記追身火鍋，然後球隊贏球，大家就會開始覺得你是年度防守第一隊等級的球員。」

追身火鍋是詹姆斯的招牌技能，2016年NBA總冠軍賽G7關鍵時刻，封阻勇士隊伊古達拉（Andre Iguodala）快攻上籃，被外界稱為「The Block」。

不過艾倫認為，這些精華畫面讓外界高估詹姆斯的整體防守表現，他也批評詹姆斯生涯後期的防守表現，「我們就別拿他過去3年的防守精華來談了，因為他現在弱側協防與沉退禁區的表現，真的爛透了。」

LeBron James 詹姆斯

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