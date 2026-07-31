NBA／巫師25歲側翼ACL撕裂 動刀治療新賽季恐報銷

巫師隊今天傳出壞消息，側翼沃金斯（Jamir Watkins）接受前十字韌帶（ACL）撕裂修復手術，2026-27賽季可能報銷。

現年25歲的沃金斯身高198公分，去年選秀第二輪第43順位被選中。沃金斯菜鳥年展現強悍的外圍防守能力，出賽50場，平均得到7.4分3.9籃板1.3助攻，三分命中率29.7%。

休賽季沃金斯和巫師簽雙向合約，原本預計競爭替補席上的零星上場時間，但他在7月9日的夏季聯賽首戰受傷，如今選擇動刀治療。

巫師上賽季17勝65敗聯盟墊底，休賽季抽中狀元籤並選擇迪班薩（AJ Dybantsa），將與楊恩（Trae Young）和戴維斯（Anthony Davis）兩名球星聯手，外界看好巫師新賽季能脫離墊底集團。