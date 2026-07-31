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NBA／湖人無意續留促成詹姆斯離開 內情人士：他不走簡單舒適的路

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 路透社
詹姆斯。 路透社

詹姆斯（LeBron James）今夏離開洛杉磯湖人、轉戰費城76人的決定，背後似乎早已埋下伏筆。

根據報導，接近詹姆斯的人士認為，儘管湖人籃球事務總裁兼總經理佩林卡（Rob Pelinka）曾在季末記者會上表示球團希望留下詹姆斯，但湖人實際上從未真正展現把他帶回陣中的誠意。

在自由市場開啟前，詹姆斯與湖人並未安排正式會面。先前也曾傳出，如果湖人能提出明確補強計畫，說明球團打算如何提升陣容競爭力，詹姆斯願意大幅降薪續留。但雙方最終沒有進一步對話，也讓外界逐漸感受到，他與湖人的合作關係可能已走到終點。

其實早在2025年休賽季，詹姆斯準備離開湖人的可能性就已相當高。不過上季開打後，他逐漸接受在唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）身後扮演第3核心角色，而且表現仍相當高效。對湖人來說，這樣的安排一度看似可行，詹姆斯也在新定位中找到貢獻方式。

然而到了季後賽，情況再次改變。湖人在面對火箭的系列賽中，唐西奇與里夫斯都受到傷勢影響，詹姆斯被迫重新回到主要持球與進攻核心角色。雖然他仍展現出頂級巨星身手，但體能與角色負擔也讓外界看見湖人陣容深度不足的問題。湖人最後在第二輪遭雷霆淘汰，詹姆斯後來也坦言，當時他一度以為自己已準備在今年休賽季退休。

不過，詹姆斯最終沒有選擇退休，也沒有讓未來去向在整個休賽季持續懸而未決。後續傳出詹姆斯已告知湖人，他將離開球隊，在自由市場考慮其他選項。

詹姆斯之後評估了多支球隊，包括熱火、騎士、勇士、灰狼與金塊，最終選擇加盟76人。這也代表他將在生涯第24個NBA賽季展開全新篇章，加入一支已擁有安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）等核心的爭冠球隊。

一名76人消息人士向《ESPN》形容詹姆斯的選擇時表示：「他沒有選擇簡單的路。他能接受讓自己處在不舒服的環境裡，而這是很多人做不到的事。」

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