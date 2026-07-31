NBA／州長也不知情！雷納德秘密投資足球俱樂部遭曝光 密約事件再添疑雲

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）涉嫌透過綠色金融公司《Aspiration》收受「地下薪資」的調查仍在持續延燒，如今案件再爆出新發展。最新調查指出，雷納德其實一直是美國足球冠軍聯賽（USL）球隊羅德島足球俱樂部（Rhode Island FC）的神祕投資人之一，而這項身分過去從未對外公開。

根據最新調查報導，雷納德與其核心團隊，包括叔叔羅伯森（Dennis Robertson）及前經紀人法蘭克爾（Mitch Frankel），一直低調參與羅德島FC的投資。

據悉，他們加入投資的時間點，正好是球隊創辦人強森（Brett Johnson）為興建位於波塔基特的1萬席新球場籌措私人資金之際，整項開發案總金額超過1.3億美元，但羅德島FC始終未完整公開所有股東身分，因此雷納德的名字直到近期調查才曝光。

就連當年投下關鍵一票、支持球場獲得政府補助的羅德島州州長麥基（Dan McKee）都坦言，「我知道有一些球員參與這個計畫。但我真的不知道雷納德是不是其中之一。」

更令人意外的是，儘管雷納德被指是球隊投資人之一，但至今沒有任何紀錄顯示他曾造訪這座球場，也未曾出席球隊比賽或出現在任何官方宣傳素材中。

調查也發現，在雷納德透過個人控股公司《KL2 Aspire LLC》向《Aspiration》追討款項期間，他與《Aspiration》共同創辦人桑伯格（Joseph Sanberg）、叔叔羅伯森及前經紀人法蘭克爾，開始建立新的商業合作關係，並與羅德島FC產生連結。

2024年1月，雷納德與羅伯森在加州成立《KL2 RIFC Real Estate LLC》及《KL2 RIFC LLC》兩家公司，進一步將雙方與羅德島FC串聯；2025年秋天，羅伯森又在佛州成立《DRR RIFC Real Estate LLC》。

整起事件之所以受到高度關注，是因為NBA目前仍持續調查快艇是否透過已破產的綠色金融公司《Aspiration》，以一紙2800萬美元代言合約，實際向雷納德支付違反聯盟規範的薪資。

然而，快艇方面始終否認相關指控，強調雷納德並未透過《Aspiration》獲得任何非法薪資。不過，由於調查尚未結束，也導致外界盛傳雷納德重返暴龍的交易案遲遲無法推進。

若聯盟最終認定快艇違規，可能面臨最高750萬美元罰款、被沒收選秀權，甚至必須撤銷球員合約；涉案人員還可能遭到最長1年禁賽。

最新報導更指出，整起調查案恐怕不只延續到新賽季，甚至可能一路調查至2027年。雖然外界仍普遍認為，雷納德的交易案最終仍有望完成，但目前整起事件仍充滿許多未解疑點。