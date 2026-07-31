NBA／ 勇士錯過3大巨星仍不後悔！柯爾信心喊話：有時「按兵不動」是最好選擇

勇士今夏接連錯失「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）等球星，但總教練柯爾（Steve Kerr）並不認為球隊做錯決定。他表示，勇士拒絕為了短期補強犧牲未來，有時候「按兵不動」才是最明智的選擇。

勇士今夏與柯爾完成2年3500萬美元延長合約，隨後管理層立即將重心放在替柯瑞補強戰力，希望網羅頂級球星衝擊總冠軍。

「你必須了解自己在聯盟中的位置、其他球隊的狀況，以及未來的發展方向。小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）非常聰明，也很謹慎，他了解整個聯盟的局勢。勇士隊老闆拉卡柏（JoeLacob）也認同這樣的方向，我們大家的想法都一致，就是做出最明智的決定。」柯爾坦言。

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，柯爾談到球隊今夏補強策略時表示， 「有時候，不做任何交易反而是對未來最好的選擇。只要持續累積正確的操作，等到真正的時機成熟時，再全力出手。」

然而，柯爾這番話也被外界解讀為勇士不願輕易送走年輕球員、換取短期戰力的原因。《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）更爆料，勇士其實曾有機會交易得到布朗，但最後仍決定放棄。

事實上，勇士核心陣容年齡偏高仍是不爭的事實，加上史萊特也指出總管小鄧利維今年5月曾坦言，球隊近兩年未能重返爭冠行列，最大問題並非天賦不足，而是傷病，包括年38歲的柯瑞（Stephen Curry）、36歲的格林（Draymond Green），以及30歲、上季僅出賽32場的明星長人波爾辛吉斯（KristapsPorzingis），都存在健康與年齡上的隱憂。

儘管如此，柯爾依舊相信球隊具備競爭力，「我們擁有一批很好的球員。我們確實需要更好的健康運氣，但我相信會有所改善。去年的表現還不夠好，我們必須找到真正適合自己的打法，打出攻守兼備的籃球。」

另外，柯爾也強調真正決定成敗的往往不是華麗的補強，而是細節，「這或許不夠吸引人，但勝負往往就藏在細節裡。」