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NBA／建議柯瑞離開勇士？ 柏金斯直言勇士已無爭冠希望

聯合新聞網／ 綜合報導
柏金斯建議柯瑞開始規劃離開勇士，直言以目前的陣容，根本沒有爭冠實力。 路透。
柏金斯建議柯瑞開始規劃離開勇士，直言以目前的陣容，根本沒有爭冠實力。 路透。

勇士休賽季補強遲遲沒有進展，也讓外界開始擔心柯瑞Stephen Curry）的未來。前NBA球員、現任《ESPN》球評柏金斯Kendrick Perkins）更語出驚人，公開建議柯瑞開始規劃離開勇士，直言以目前的陣容，根本沒有爭冠實力。

柏金斯在《NBA Today》節目中表示，勇士近年始終無法重返真正的爭冠行列。

「柯瑞應該開始規劃離開金州勇士的策略了。過去3年，勇士都得從附加賽打起。今年以西區目前的競爭強度來看，他們還是會是一支附加賽球隊。」

今年休賽季，勇士不僅錯失網羅詹姆斯LeBron James）的機會，也沒有透過自由市場或交易補進任何新球員，因此管理層遭到外界猛烈批評。

柏金斯認為，對即將39歲的柯瑞而言，已經沒有時間再等待球隊慢慢補強。

「如果你是即將39歲的柯瑞，看著現在這份陣容，又知道什麼樣的球隊才具備冠軍競爭力，你不能再把時間浪費在期待總管鄧利維（Mike Dunleavy）有一天突然把事情做好，或完成那些能讓球隊爭冠的補強，尤其是在競爭如此激烈的西區。」

不過，柏金斯也坦言，自己內心其實相當矛盾， 「我希望柯瑞能穿著勇士球衣退休。但我更希望看到柯瑞繼續打有意義的比賽，我希望他在最重要的時刻還能站在球場上。」

「以現在這套陣容來看，那樣的機會短時間內不會出現。」柏金斯補充道。

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