NBA／親自否認《最後之舞》式紀錄片！ 詹姆斯：根本不知道我何時退休

繼喬丹（Michael Jordan）的《最後之舞》掀起全球熱潮後，NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）也有望推出屬於自己的生涯紀錄片。根據《The Athletic》報導，詹姆斯與《ESPN》已接近達成合作協議，雙方正籌備一部全程跟拍、深入幕後的紀錄片，最快近期就可能正式對外宣布。

報導指出，目前雙方談判已來到美式足球所稱的「1碼線」，意即距離正式完成協議只差臨門一腳。

若合作順利拍板，攝影團隊將全程跟拍詹姆斯效力76人的歷程。外界普遍認為，76人很可能是詹姆斯生涯最後一站，因此這部紀錄片也將記錄他職業生涯最後幾年的點滴。

除了現場跟拍之外，紀錄片還預計收錄大量詹姆斯過去生涯的珍貴畫面。據了解，NBA攝影團隊自詹姆斯就讀聖文森聖瑪麗高中時期便開始累積影像資料。因此，觀眾有望看見許多從未公開的的珍貴片段，完整回顧他從騎士、熱火、湖人，再到如今76人的傳奇生涯。

至於紀錄片何時上映，目前仍沒有明確時程。《The Athletic》表示，無論是完成時間、播出日期，或雙方合作金額，目前都尚未公開。

報導也提到，Netflix當年製作《美國隊：賭徒老闆與達拉斯牛仔》8集紀錄片時，版權費接近5000萬美元，而以詹姆斯的全球影響力與話題性來看，這部紀錄片的價值很可能更高。

然而，日前詹姆斯卻親自出面澄清，並轉發多年事業夥伴兼摯友卡特（Maverick Carter）的聲明，強調自己根本不知道何時退休，否認這會是一部描述「最後一季」的紀錄片。

「我們絕對不是在做任何像《最後之舞》那樣的作品。連詹姆斯自己都不知道哪一季才會是他的最後一季。」卡特寫道。

隨後，詹姆斯也轉發這則貼文，藉此表達自己的立場，並未另外發表聲明。

卡特的說法並未完全否認未來可能拍攝紀錄片，但強調這絕非一部以「退休巡禮」或「生涯最後一年」為主題的作品。

事實上，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）日前接受《ESPN》訪問時就表示，詹姆斯為費城會重新激發動力，也許還能打兩個球季，甚至四個球季。