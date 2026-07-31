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NBA／今年不辦中東熱身賽 受美伊戰爭、區域衝突影響5年來首度喊停

聯合新聞網／ 綜合外電報導
NBA今年將不會在中東舉辦任何季前熱身賽。 路透社
NBA今年將不會在中東舉辦任何季前熱身賽。 路透社

NBA今年將不會在中東舉辦任何季前熱身賽，這是聯盟5年來首度跳過該地區。這項決定與美國和伊朗之間持續的戰爭，以及中東更廣泛的區域衝突有關。

雖然聯盟今年並未像過去4個賽季一樣，正式宣布在阿布達比舉辦季前賽，但消息人士透露，聯盟先前曾與騎士、熱火、籃網和巫師討論可能參與中東賽事的安排。NBA也曾評估在卡達杜哈舉辦史上首場NBA比賽，不過相關計畫最後並未定案。

其中一項曾被討論的方案，是安排2支球隊在同一次海外行程中，先於杜哈打一場比賽，再前往阿布達比進行另一場比賽。值得一提的是，卡達投資局持有巫師母公司少數股權，因此巫師也被外界視為可能參與相關計畫的球隊之一。

NBA與阿布達比的合作關係仍會延續。今年1月，NBA與阿布達比文化與旅遊部宣布延長既有合作協議，內容包括NBA全球賽季前賽、擴大行銷活動，以及在阿拉伯聯合大公國首都成立NBA全球學院。儘管今年賽事暫停，未來NBA季前賽仍預期會重返阿布達比。

塞爾蒂克和金塊2024年曾在阿布達比舉行季前賽。 路透通訊社
塞爾蒂克和金塊2024年曾在阿布達比舉行季前賽。 路透通訊社

聯盟未來也可能重新評估在卡達舉辦比賽的計畫，但在中東衝突仍未平息的情況下，目前尚未設定具體時間表。杜哈預定於明年8月主辦2027年FIBA世界盃，NBA原本也曾考慮把季前賽作為這項國際籃球大賽前的暖身活動之一。

過去幾年，NBA積極拓展中東市場。去年10月，紐約尼克與費城76人就在阿布達比進行2場季前熱身賽，作為2025-26賽季前的海外賽事安排。然而今年受到戰爭與區域安全局勢影響，聯盟選擇暫緩相關規畫。

這波衝擊也不只限於籃球。F1一級方程式賽車日前宣布，原本延後舉行的巴林大獎賽將改於10月在馬來西亞舉辦，至於今年稍晚原訂在卡達與阿布達比舉行的賽事，F1目前也尚未決定是否照常進行。

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