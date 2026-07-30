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NBA／詹皇怕被罵才不加盟勇士？前球員柏金斯直指格林活在「幻想」

聯合新聞網／ 綜合報導
格林認為詹姆斯是因為害怕加盟勇士後「被外界罵翻」，柏金斯對此毫不留情駁斥格林太妄想。 美聯社。
格林認為詹姆斯是因為害怕加盟勇士後「被外界罵翻」，柏金斯對此毫不留情駁斥格林太妄想。 美聯社。

勇士在今夏錯失網羅詹姆斯LeBron James）的機會後，對於格林（Draymond Green）認為詹姆斯是因為害怕加盟勇士後「被外界罵翻」，才選擇加入76人，前NBA球員、現任《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）對此毫不留情駁斥格林「太妄想」了。

日前格林受訪時表示，詹姆斯之所以沒有加盟勇士，是因為擔心外界無法接受他披上勇士戰袍。不過，柏金斯在《First Take》節目中完全不認同這項說法。

「他太妄想了。這根本不是原因。過去騎士與勇士之間的恩怨，以及他們多年來交手的歷史，跟詹姆斯最終的決定毫無關係。」

「格林真的太妄想了，而且他自己心裡也知道。」柏金斯補充道。

目前尚不清楚詹姆斯是否曾考慮過加盟勇士，但外界普遍認為，影響他決定的原因還包括西區競爭過於激烈，包括雷霆、馬刺等強權崛起，以及即便成功加盟勇士，整體陣容仍未必具備爭冠實力。

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