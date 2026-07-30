NBA／拉文將訪台擔任灌籃大賽評審 台灣好手爭奪新世代飛人稱號

由桃園市政府主辦的「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」將於本周末在竹圍漁港盛大登場，今年活動特別邀請兩屆NBA灌籃大賽冠軍、現役NBA球星拉文（Zach LaVine）來台共襄盛舉，將國際級籃球魅力帶進桃園。

拉文將於8月1日下午5點至6點現身竹圍漁港天幕球場，參與「2026國際職籃球星交流賽」重頭戲「灌籃大賽」，並親自擔任評審，近距離欣賞台灣頂尖飛人的空中美技，現場點評選手表現，與球迷共同見證台灣新世代灌籃好手誕生。

本次灌籃大賽共吸引6位國內頂尖飛人選手參賽，選手將於限定時間內完成灌籃挑戰，由評審團依據「灌籃動作難度」、「成功完成度」、「創意與觀賞性」及「整體表現」四大項目進行評分，每位評審最高給予10分，最終總分最高者將奪下本屆灌籃大賽冠軍。此外，冠軍優勝者除可獲得「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店雙人住宿券乙張」，更將獲得與NBA灌籃王Zach LaVine單獨合照的珍貴機會，留下與國際球星同框的難忘回憶。

2026國際職籃球星交流賽灌籃大賽參賽名單。圖／大會提供

本次參賽陣容集結多位國內頂尖灌籃好手，包括被籃球自媒體譽為「街頭拉文」、擁有驚人爆發力的許瀚承；能仁家商出身、現任籃球教練的李承恩； SBL彰化璞園柏力力職業球員張幃翔；台灣科學化彈跳訓練與灌籃教學先驅Steve Lin；曾獲職業隊自辦灌籃大賽冠軍的蔡嘉澍；以及具備頂級彈跳能力的方立凱，也將帶來精心準備的招牌動作，在拉文面前挑戰極限，展現台灣飛人的實力。

參賽選手對於能在NBA灌籃王面前展現技巧皆充滿期待。許瀚承表示，拉文一直是自己心中的灌籃偶像，能站上同一個舞台接受傳奇球星評選，是非常難得的機會，將全力帶來最精彩的表現；張幃翔則分享，過去拉文與葛登（Aaron Gordon）的經典灌籃對決至今令人印象深刻，能親自接受NBA灌籃王評分，是職業生涯難忘的挑戰；Steve Lin也表示，希望透過這次舞台展現科學訓練與灌籃文化的可能性，讓更多人看見台灣飛人的潛力。

除了8月1日灌籃大賽帶來的熱血對決外，主辦單位也將於活動現場遴選幸運市民，參與8月2日於桃園大溪笠復威斯汀度假酒店舉辦的公益球迷見面會活動，與拉文近距離互動。透過籃球傳遞正向力量，讓國際球星與桃園市民共同創造運動結合公益的城市暖心時刻。