快訊

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

熊本強震死亡增至28人！日本政府：救命與救援是和時間賽跑

外交部祭對等反制 即日起暫停受理摩洛哥國民來台簽證申請

NBA／挑戰「5萬分」大關？歐尼爾：詹姆斯享受「難以超越」的高度

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾認為詹姆斯會繼續挑戰生涯5萬分，是因為享受自己身為聯盟歷史得分王的感覺。 美聯社
歐尼爾認為詹姆斯會繼續挑戰生涯5萬分，是因為享受自己身為聯盟歷史得分王的感覺。 美聯社

NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾Shaquille O'Neal）近日談到加盟76人詹姆斯LeBron James）時，形容這位NBA歷史得分王是個「謙遜又狂傲的人」，認為詹姆斯會繼續挑戰生涯5萬分，是想把紀錄推高到後人難以超越，享受自己身為聯盟歷史得分王的感覺。

近日歐尼爾登上《The Old Man and the Three》，談到詹姆斯持續朝生涯5萬分里程碑邁進時，分享了自己的看法，「詹姆斯是一個謙遜又狂傲的人。例如，他很享受自己是聯盟史上得分王這件事。」

「因為對他來說，『你知道嗎？如果我能把這項紀錄推得遙不可及，那就再也沒有人能打破它了。』」歐尼爾補充道。

此外，歐尼爾表示如果自己處在詹姆斯現在的位置，也會做出相同選擇。

「如果我還能再打兩年，把所有紀錄都拉到沒人追得上的高度，我也會這麼做……因為一旦退休，就真的結束了。」

歐尼爾也提到，他生涯從未有機會超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）保持的歷史得分紀錄。

「說實話，我當年打球時看著賈霸的總得分，心裡想著『3萬6、3萬8千分，這輩子是不用想』，結果我前幾天看到詹姆斯已經拿到4萬5千多分，他現在場均還能砍下20分，照這樣打下去，搞不好真能拿到5萬分。」

如今詹姆斯例行賽生涯總得分達4萬3440分，為NBA第一人紀錄，早已突破賈霸的38387分，並持續將紀錄向上堆高。對此，歐尼爾笑說，等到未來真的有人能超越詹姆斯的總得分時，自己恐怕早已不在人世。

詹姆斯至今與5萬分仍有6560分的差距，若他全勤出賽，以上季場均20.9分的表現，至少需要314場可達標，還要4季才能達成，屆時他也已經45歲。

詹姆斯 NBA 歐尼爾 76人 LeBron James Shaquille O'Neal

相關新聞

NBA／快艇違規調查恐拖至2027年 雷納德新賽季重返暴龍恐宣告破局

NBA針對快艇隊涉嫌透過贊助合約替球星雷納德（Kawhi Leonard）規避薪資上限的調查案傳出最新進展，根據美媒報導，由於球隊與球員工會態度強硬，加上法律程序錯綜複雜，該起調查恐一路延長至2027年。這不僅讓聯盟主席席佛（Adam Silver）盼於新賽季開打前落幕的願望落空，更讓快艇與暴龍隊間的雷納德重磅交易案持續卡關。

NBA／拉文將訪台擔任灌籃大賽評審 台灣好手爭奪新世代飛人稱號

由桃園市政府主辦的「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」將於本周末在竹圍漁港盛大登場，今年活動特別邀請兩屆NBA灌籃大賽冠軍、現役NBA球星拉文（Zach LaVine）來台共襄盛舉，將國際級籃球魅力帶進桃園。

NBA／挑戰「5萬分」大關？歐尼爾：詹姆斯享受「難以超越」的高度

NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）近日談到加盟76人的詹姆斯（LeBron James）時，形容這位NBA歷史得分王是個「謙遜又狂傲的人」，認為詹姆斯會繼續挑戰生涯5萬分，是想把紀錄推高到後人難以超越，享受自己身為聯盟歷史得分王的感覺。

NBA／詹姆斯76人球衣賣翻 48小時銷量破大谷翔平紀錄

看來球迷們迫不及待想入手詹姆斯新的費城76人球衣，這位美國職籃NBA歷史得分王加盟消息公布後48小時內，23號球衣銷售成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。