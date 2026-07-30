NBA／挑戰「5萬分」大關？歐尼爾：詹姆斯享受「難以超越」的高度

NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）近日談到加盟76人的詹姆斯（LeBron James）時，形容這位NBA歷史得分王是個「謙遜又狂傲的人」，認為詹姆斯會繼續挑戰生涯5萬分，是想把紀錄推高到後人難以超越，享受自己身為聯盟歷史得分王的感覺。

近日歐尼爾登上《The Old Man and the Three》，談到詹姆斯持續朝生涯5萬分里程碑邁進時，分享了自己的看法，「詹姆斯是一個謙遜又狂傲的人。例如，他很享受自己是聯盟史上得分王這件事。」

「因為對他來說，『你知道嗎？如果我能把這項紀錄推得遙不可及，那就再也沒有人能打破它了。』」歐尼爾補充道。

此外，歐尼爾表示如果自己處在詹姆斯現在的位置，也會做出相同選擇。

「如果我還能再打兩年，把所有紀錄都拉到沒人追得上的高度，我也會這麼做……因為一旦退休，就真的結束了。」

歐尼爾也提到，他生涯從未有機會超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）保持的歷史得分紀錄。

「說實話，我當年打球時看著賈霸的總得分，心裡想著『3萬6、3萬8千分，這輩子是不用想』，結果我前幾天看到詹姆斯已經拿到4萬5千多分，他現在場均還能砍下20分，照這樣打下去，搞不好真能拿到5萬分。」

如今詹姆斯例行賽生涯總得分達4萬3440分，為NBA第一人紀錄，早已突破賈霸的38387分，並持續將紀錄向上堆高。對此，歐尼爾笑說，等到未來真的有人能超越詹姆斯的總得分時，自己恐怕早已不在人世。

詹姆斯至今與5萬分仍有6560分的差距，若他全勤出賽，以上季場均20.9分的表現，至少需要314場可達標，還要4季才能達成，屆時他也已經45歲。