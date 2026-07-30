NBA／快艇違規調查恐拖至2027年 雷納德新賽季重返暴龍恐宣告破局

NBA針對快艇隊涉嫌透過贊助合約替球星雷納德（Kawhi Leonard）規避薪資上限的調查案傳出最新進展，根據美媒報導，由於球隊與球員工會態度強硬，加上法律程序錯綜複雜，該起調查恐一路延長至2027年。這不僅讓聯盟主席席佛（Adam Silver）盼於新賽季開打前落幕的願望落空，更讓快艇與暴龍隊間的雷納德重磅交易案持續卡關。

該案源於雷納德在2022年與破產金融公司簽署2800萬美元代言合約，而快艇同時與該公司簽有3億美元贊助案，引發聯盟質疑涉及非法資金轉手，快艇球團至今嚴正否認違規，球會工會亦表態若聯盟在缺乏關鍵鐵證下冒然裁罰，將不惜訴諸第三方仲裁。

若正式進入仲裁，雙方須透過中立仲裁人進行調閱文件與證人聽證，程序極為繁瑣。依據NBA現行勞資協議，若規避薪資上限罪名成立，球隊最高可被罰款750萬美元、沒收選秀權、宣告合約無效，涉案人員甚至面臨最長一年的禁賽處分。

這場調查風暴更直接衝擊到球隊佈局，快艇原訂將雷納德送回老東家暴龍，換取英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）及多個首輪選秀權，但因暴龍須承擔雷納德後續可能面臨的禁賽或合約失效風險，交易已於近日宣告暫緩。隨著調查演變為長期拉鋸戰，這筆休賽季焦點交易案能否順利拍板，已為聯盟新賽季勢力版圖增添巨大變數。