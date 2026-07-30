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NBA／詹姆斯76人球衣賣翻 48小時銷量破大谷翔平紀錄
看來球迷們迫不及待想入手詹姆斯新的費城76人球衣，這位美國職籃NBA歷史得分王加盟消息公布後48小時內，23號球衣銷售成績超越先前由大谷翔平締造的紀錄。
美國體育消息網站「看台報告」（B/R）引述運動商品公司Fanatics數據指出，在詹姆斯（LeBronJames）宣布加盟費城76人後的48小時內，他的球衣成為歷來所有運動類別中，球員轉隊後銷售量最高的商品，一舉突破大谷翔平2023年轉戰美國職棒MLB洛杉磯道奇創下的紀錄。
Fanatics數據並顯示，詹姆斯決定加盟後的頭24小時，售出的76人相關周邊商品數量，更勝於他2018年加盟洛杉磯湖人後首週的銷售成績。Fanatics進一步指出，自本月24日以來，該網站十大熱銷運動商品中，詹姆斯相關商品就占了8項。
詹姆斯於本月24日宣布將與76人簽約，結束過去8個賽季披掛湖人戰袍的歲月。
雖然Fanatics未公布具體銷售數字，但在詹姆斯決定加盟76人後的頭72小時，多款他23號的球衣即已售罄。不過有記者昨天更新說，這些球衣目前已經重新補貨。
大谷翔平2023年締造轉隊首發最快銷售紀錄時，MLB曾指出，他打破了阿根廷足球傳奇梅西（LionelMessi）與葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）原先保持的紀錄。
即將迎來生涯第24個NBA賽季的詹姆斯，人氣依然居高不下。他的球衣在2025至26年賽季於NBA銷量高居第5。
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