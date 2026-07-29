NBA／不怪詹皇改投76人！ 阿德巴約私訊放話：下次碰面我一定狠狠打爆他

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）沒有選擇回到老東家邁阿密熱火，而是加盟費城76人，對此熱火隊當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）表示，自己尊重好友的決定，並透露已傳訊息向詹姆斯「撂狠話」，笑稱下次在球場碰頭時，「一定會狠狠打爆他」。

對於詹姆斯加盟76人的決定，阿德巴約近日出席邁阿密社區活動時受訪表示，自己完全沒有失望，更替好友感到高興，「我一點也不失望，我認為，每個人都應該替別人的決定感到開心，他做出了自己認為最有機會贏球的選擇，而我一直都把他當成好朋友。」

不過，阿德巴約也笑著透露，自己還是傳給詹姆斯一條挑釁意味濃厚的訊息，「我告訴他，下次遇到，我一定會狠狠打爆他。」阿德巴約認為，詹姆斯加入76人後，東區新賽季的競爭將更加激烈，「今年東區有很大的變化，我很期待新球季，也相信會是一個非常精彩的賽季。」

另一方面，曾與詹姆斯一起在克里夫蘭騎士奪冠、如今轉任球評的格林（Danny Green）談到他的歷史定位時表示，即使詹姆斯幫助76人奪下總冠軍，也未必會讓「史上最佳球員（GOAT）」之爭出現改變。格林指出，以目前76人的陣容來看，主力將圍繞在馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）與安比德（Joel Embiid），詹姆斯更像是球隊的第4選擇。

「他的歷史地位已經確立了。如果是以第3、甚至第4選擇的角色拿到第5冠，不會有人因此就說『他現在就是GOAT』。」格林指出，生涯多拿一枚冠軍戒當然很好，但如果詹姆斯不是球隊的核心人物，外界也不會因此給他更高的評價。