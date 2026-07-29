NBA／嘴綠分析詹姆斯拒絕勇士原因 歷史恩怨太深、怕被說閒話

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏最終選擇加盟費城76人，而非一度盛傳積極追逐他的金州勇士。對於這筆震撼聯盟的決定，勇士老將兼詹姆斯的好友格林（Draymond Green）近日在節目中坦言，他認為真正阻礙詹姆斯披上勇士戰袍的是雙方多年來在總冠軍賽累積的歷史恩怨與外界輿論壓力。

格林在自己的Podcast節目《The Draymond Green Show》中表示，他始終認為勇士最大的障礙，就是詹姆斯始終無法跨越過去與勇士交鋒所留下的歷史包袱。他說：「我一直認為，Bron（詹姆斯）始終沒有真正放下那段歷史，我完全能理解。真正需要克服的從來不是球隊、不是球團，而是那段歷史。」

嘴綠認為，如果詹姆斯真的選擇勇士，一定會引發大量質疑與批評，外界可能認為他是為了跟柯瑞（Stephen Curry）聯手才選擇投靠昔日宿敵，甚至藉此否定他多年來建立的歷史地位，格林說：「現在這個時代，每個人都想發表意見。如果他加入勇士，大家一定會說：『你跑去跟柯瑞組隊了、最後還是加入勇士。』我認為這些聲音，對他的決定造成了很大的影響。」

詹姆斯效力克里夫蘭騎士期間，曾於2015年至2018年連續四年與勇士在NBA總冠軍賽交手，「勇騎大戰」也是近代NBA最經典的宿敵對決之一。四次系列賽中，詹姆斯僅在2016年率隊完成史詩級1比3逆轉奪冠，其餘三度皆敗給由柯瑞、格林領軍的勇士王朝。

格林認為，正因這段宿敵關係太過深刻，詹姆斯若轉投勇士，不可避免會遭到外界放大檢視，甚至成為質疑其歷史定位的新理由，「我從沒看過有這麼多人，包括媒體和球迷，總是在找機會貶低一位球員的歷史地位。」格林強調：「我們活在一個很多人只想找理由摧毀別人成就的時代。如果Bron真的加入勇士，這件事一定會被拿來攻擊他的生涯成就。我認為，這也是勇士最終沒能得到他的重要原因之一。」

嘴綠表示，雖然詹姆斯一直對勇士球團抱持尊重，私下也與柯瑞及自己維持深厚交情，但最終仍選擇加盟76人，顯然經過了全盤考量，對於好友的決定，他最後表示理解與尊重，也相信詹姆斯只是選擇了一條最適合自己的道路。