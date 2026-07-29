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NBA／76人騰出薪資空間！將新秀前鋒送往快艇換回現金

聯合新聞網／ 綜合報導
76人將前鋒布魯姆（Johni Broome）與一枚未來次輪選秀權交易到快艇。 美國聯合通訊社
76人將前鋒布魯姆（Johni Broome）與一枚未來次輪選秀權交易到快艇。 美國聯合通訊社

費城76人在迎來「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後調整薪資結構，球團將前鋒布魯姆（Johni Broome）與一枚未來次輪選秀權交易到洛杉磯快艇以換取現金，藉此將團隊薪資壓低至NBA第一層、第二層豪華稅門檻以下。

美媒報導指出，76人這次交易的主要目的並非戰力考量，而是薪資操作，在休賽季先後簽下詹姆斯與凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）後，球隊薪資一度超過第一層豪華稅門檻，透過送走布魯姆與其合約，成功將團隊薪資重新壓回第一層與第二層豪華稅以下，保留更多操作彈性。

24歲的布魯姆在2025年NBA選秀會上第35順位被76人選進，菜鳥球季他只出賽11場，累積55分鐘，攻下10分16籃板4助攻。由於球隊前場競爭激烈，他原本就不被視為2026-27賽季主要輪替成員，因此成為球團調整薪資結構的犧牲品。

對快艇而言，這筆交易則是以極低成本補進一名仍具培養價值的年輕前鋒，進一步充實前場深度。快艇今夏已陸續補進八村壘，並透過雷納德（Kawhi Leonard）的交易案預計將換來英格倫（Brandon Ingram）和狄克（Gradey Dick），待交易正式完成後，鋒線陣容將更加完整。

76人今年休賽季動作頻頻，除了成功延攬詹姆斯外，也透過交易自波士頓塞爾提克換來布朗（Jaylen Brown），大幅提升爭冠戰力。根據目前陣容規畫，新賽季先發五人預計將由馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗、詹姆斯和安比德（Joel Embiid）組成。

NBA 76人 詹姆斯

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