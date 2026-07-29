NBA／觸碰第二條土豪線動彈不得 金塊降低「小KD」交易要價不留人了

金塊日前跟進雷霆，用2年1200萬美元（約台幣3.6億）續留受限制自由球員瓊斯（Spencer Jones），而根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，陣中另一名受限自由球員「小KD」華森（Peyton Watson）則是仍在商討新合約，更有可能再降低簽換的交易報價。

日前華森與金塊的合約報價陷入僵局，華森經紀團隊希望得到一份年薪至少2500萬美元（約台幣8.1億）的合約，但金塊先是開出4年7000萬美元（約台幣22.6億），後續更進一步壓價到5年7000萬美元，如今球隊再次降低交易這位23歲新星的要價。

根據查拉尼亞說法，金塊將華森的交易要價降至得到一名「高水準」球員以及至少一枚首輪籤，而不是原先近似於湖人新中鋒凱斯勒（Walker Kessler）兩首輪、兩個選秀交換權的籌碼，不過鑑於庫明加（Jonathan Kuminga）先例，查拉尼亞指出雙方可能談至最後一刻，開季訓練營才會揭曉最終結果。

金塊日前決定跟進瓊斯，導致薪資觸碰到第2條豪華稅線，因此先後對華森合約進行壓價，以確保能進行最大彈性的操作空間，不過以目前條件若要完成「小KD」的續約或先簽後換，仍需進行其他交易清出薪資空間。