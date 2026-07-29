NBA／沒簽到詹皇就把錢留給格林！ 勇士1年2770萬美元續簽「嘴綠」

金州勇士休賽季歷經多項補強計畫落空後，最重要的留人任務終於完成。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士已和4冠元老格林（Draymond Green）達成1年2770萬美元（約新台幣8億9749萬元）續約協議，嘴綠將繼續留在效力14年的老東家。

36歲的「嘴綠」日前放棄2026-27賽季價值2770萬美元的球員選擇權，讓勇士在自由市場開啟後擁有更大的薪資操作空間，希望藉此網羅重量級球星。不過，包含追逐「詹皇」詹姆斯（LeBron James）等計畫最終皆未能如願，隨著詹姆斯轉投費城76人，勇士也決定優先完成格林的續約。

格林上季出賽場均繳出8.4分5.5籃板5.5助攻，投籃命中率42％，三分球命中率33％，數據與生涯平均相去不遠。不過，他對勇士的重要性從來不只是帳面成績，而是球隊防守體系的靈魂人物，作為勇士王朝的重要基石，他的防守影響力之於勇士，就如同柯瑞（Stephen Curry）對球隊進攻的重要性。

除了防守端，格林多年來也憑藉高位策應能力串聯進攻，成為勇士「小球戰術」不可或缺的一環，然而，上一季勇士在他上場時，每百回合反而淨輸4.3分，或許也代表著球隊整體競爭力已不如巔峰時期。

勇士近3季2度無緣季後賽，近7年更有4季提前結束球季，只在2022年奪下隊史第4座冠軍。上季球隊原本寄望「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟後帶來突破，卻因前十字韌帶重傷打亂計畫；球團也失去對庫明加（Jonathan Kuminga）的信心，將他交易至亞特蘭大老鷹，換回傷病史豐富的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），波爾辛吉斯也已與勇士完成2年4000萬美元續約。

此外，40歲老將霍福特（Al Horford）也仍在陣中，使勇士整體陣容年齡居高不下，休賽季期間，外界一度認為格林願意透過調整合約方式，協助球隊騰出更多薪資空間，以利追逐詹姆斯或透過交易網羅巫師明星長人戴維斯（Anthony Davis）等球星，但相關計畫最終一一落空。

目前除了格林完成續約外，總教練柯爾（Steve Kerr）也提前完成2年延長合約，與柯瑞、格林共同延續勇士核心班底。不過，在自由市場未能再添重磅戰力的情況下，各界大多認為，勇士如果沒有進一步補強，新賽季恐怕仍將在競爭激烈的西區為附加賽席次奮戰。