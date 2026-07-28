NBA／錯過詹姆斯後轉向德羅展！ 傳熱火、金塊、騎士3隊都想搶

根據報導，6屆全明星前鋒德羅展（DeMar DeRozan）在遭國王釋出後，已吸引熱火、金塊與騎士追求。這3支球隊都在自由市場錯過詹姆斯（LeBron James）後，將德羅展視為能補強進攻火力的重要老將選項。

德羅展本月稍早被國王釋出，上賽季仍維持穩定攻擊產能，平均繳出18.4分、2.9籃板、4.1助攻，投籃命中率49.7%。雖然他已經36歲，但中距離進攻、持球單打與關鍵時刻得分能力仍具價值，對需要補強半場進攻的爭冠隊來說，是市場上少數仍能立即提供火力的選擇。

熱火被認為是德羅展的潛在落腳處之一。邁阿密休賽季完成重磅交易，迎來安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），正試圖圍繞這名希臘球星打造總冠軍競爭陣容。德羅展若加盟，將能在安戴托昆波身邊提供穩定得分點，尤其在季後賽半場進攻節奏放慢時，他的中距離與單打能力可成為熱火重要武器。

熱火同時也被傳出有意比爾（Bradley Beal）。由於球隊在安戴托昆波交易案中送出部分後場戰力，目前外圍持球與得分深度略顯不足，因此無論是德羅展或比爾，都符合邁阿密補強進攻端的需求。

金塊方面，也希望補進德羅展，替約柯奇（Nikola Jokić）與穆雷（Jamal Murray）分擔進攻壓力。丹佛雖仍具備爭冠核心，但球隊目前薪資操作空間相當有限。金塊先前決定跟進雷霆為瓊斯（Spencer Jones）開出的報價合約，已讓球隊跨過「第二層硬上限（The Second Apron）」，接下來還想續留受限制自由球員華森（Peyton Watson），勢必得透過其他操作騰出空間。

騎士則希望在上季打進東區決賽後，進一步提升新賽季競爭力。克里夫蘭原本盼能迎回詹姆斯，但最終未能如願，因此德羅展成為合乎邏輯的替代補強人選。

騎士已簽下歐洲籃壇前鋒赫佐尼亞（Mario Hezonja），也持續與庫明加（Jonathan Kuminga）保持聯繫，若再補進德羅展，將能進一步強化鋒線與季後賽進攻深度。