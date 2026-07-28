NBA／傳鵜鶘要求3首輪+潛力戰將 勇士追求墨菲遭「獅子大開口」

金州勇士幾個月來持續對紐奧良鵜鶘側翼墨菲（Trey Murphy III）有興趣，但多次提出報價都遭拒絕。根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，勇士最近曾向鵜鶘開出2個首輪選秀權，希望換來墨菲，但鵜鶘仍不願接受。

席格爾指出，鵜鶘對墨菲的要價是3個首輪選秀權，外加一名能納入球隊未來核心的年輕球員，而這正是勇士目前難以提供的條件。

勇士陣中雖然有幾名24歲以下球員，包括23歲的倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、23歲的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、24歲的桑托斯（Gui Santos）與24歲的穆迪（Moses Moody），但鵜鶘似乎並不認為這些球員足以成為交易核心籌碼。

目前尚不清楚鵜鶘對這些年輕球員興趣不高，是因為天賦評價不足，還是年齡不符合球隊規畫。鵜鶘目前核心更年輕，包括21歲的昆恩（Derik Queen）與19歲的費爾斯（Jeremiah Fears），因此他們可能更希望補進23歲以下、能與現有年輕核心同步成長的球員。

勇士今年休賽季補強接連受挫。上周，勇士在詹姆斯（LeBron James）爭奪戰中失利，這名4屆MVP最終選擇加盟費城76人。外界不確定勇士追求墨菲，是否是為了提升陣容吸引詹姆斯加盟，但從目前情況來看，勇士兩邊都沒有成功。

席格爾也透露，勇士也曾詢問交易布朗（Jaylen Brown）的可能性，但塞爾蒂克很快就表達沒有興趣，原因是他們不想在交易中接收巴特勒（Jimmy Butler）或波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）。

這些補強失敗其實彼此相關。勇士目前缺乏能打動對手的年輕資產，連墨菲這類高價側翼都難以換得，更不用說布朗這種全明星等級球員。若勇士過去能更有效運用年輕資產，或許有機會像76人一樣，透過交易換來布朗，再以老將底薪簽下詹姆斯，完成陣容大升級。

然而，勇士當年在仍擁有威斯曼（James Wiseman）與庫明加（Jonathan Kuminga）等年輕籌碼時，並未及時推動大型即戰力交易，直到這些球員交易價值大幅下滑後，才陷入如今缺乏操作空間的局面。

現階段的勇士堪稱「又老又窮」，既沒有足夠薪資空間，也缺少對頂級自由球員的吸引力，透過交易補強的路線也不明朗。

勇士原本在巴特勒健康時，就已經需要更多天賦才有機會衝擊總冠軍。如今巴特勒因前十字韌帶撕裂，預計將缺席2026-27年賽季大半時間，勇士補強需求更加迫切。

問題在於，除了墨菲之外，市場上可能讓勇士追求的兩名球員戴維斯（Anthony Davis）與波特（Michael Porter Jr.），看起來也不太可能前往金州。巫師據傳對戴維斯要價極高，而勇士總教練柯爾（Steve Kerr）據傳也無意推動球隊交易波特。

如果勇士無法完成重大交易，下季恐怕只能以接近原班陣容再戰。對一支仍擁有柯瑞（Stephen Curry）的球隊來說，這樣的處境相當尷尬。

勇士現在像是在測試，這名隊史傳奇球星究竟還能忍受多少平庸。