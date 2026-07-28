NBA／詹姆斯烏龍加盟熱火事件 原因曝光竟是員工休假前先備稿

詹姆斯（LeBron James）最終選擇加盟費城76人，但邁阿密熱火先前卻曾一度在官方YouTube頻道上出現「詹姆斯加盟記者會」直播頁面，引發外界誤以為熱火提前洩漏詹姆斯回歸消息。

如今這起烏龍事件原因曝光，原來是熱火一名員工準備休假前，預先安排可能用得到的內容，卻不小心將直播頁面公開。

根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，負責相關作業的熱火員工原本安排本周休假，因此想提前處理可能出現的工作。如果詹姆斯真的選擇重返邁阿密，球團就能立即使用已準備好的素材與直播安排。

這個解釋據傳也讓詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul），以及少數參與詹姆斯決策過程、深受他信任的人覺得有些好笑。

整起事件起於熱火官方YouTube頻道短暫出現一個名為「LeBron James Introductory Press Conference」的直播連結，記者會時間設定在7月27日。由於當時詹姆斯尚未正式宣布下一站，這個頁面立刻被球迷解讀為熱火可能提前公開他的加盟去向。

相關截圖很快在社群平台流傳，熱火也迅速將連結移除。不過，這場被排程的記者會並不是基於球團已掌握詹姆斯確定加盟邁阿密的內部消息，而只是員工為了可能發生的情況提前準備。

熱火球團發言人隨後也確認，這個直播頁面是在社群媒體部門針對詹姆斯可能加盟的情境進行規畫時，誤被公開上架。

這次提前曝光最終證明只是一場烏龍，因為詹姆斯最後宣布將與費城76人簽約，展開個人第24個NBA賽季。現年41歲的詹姆斯，最終在熱火、騎士、勇士與76人等追求者之間，選擇前往費城，繼續追逐生涯第5座NBA總冠軍。

詹姆斯形容這次決定是他的「最後決定」，並強調此階段最重要的目標不是爭取最高薪資，而是繼續競爭總冠軍。