NBA／湖人新援效仿曼巴精神 要苦練「百萬顆三分」輔佐唐西奇

洛杉磯湖人今年休賽季目標明確，就是在詹姆斯（LeBron James）離開後圍繞超級球星唐西奇（Luka Doncic）重建陣容，除了續留里夫斯（Austin Reaves）外，更要補進可靠的禁區門神。

就在自由市場開啟，湖人已經陸續完成這些任務，同時也迎來多名新幫手，包括凱斯勒（Walker Kessler）、塞克斯頓（Collin Sexton）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、魯尼（Kevon Looney）、威廉斯（Ziaire Williams）、哈迪（Jaden Hardy）等。

和許多現役NBA球員一樣，今夏以4年5200萬美元合約加盟的瑪穆克雷斯維里，從小就崇拜湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），也深受布萊恩著名的「曼巴精神」影響。他甚至把這份信念轉化成自己的版本，在身上刺下「Mamu mentality」刺青。

瑪穆克雷斯維里接受《Lakers Nation》訪問時表示：「我刺了『Mamu mentality』。我就是很喜歡他的心態。從小到大，我一直都會說Mamu mentality。雖然和Mamba mentality有點距離，但我們把它拉近了。」

他回憶，這個刺青大約是在2018年、大學二年級時刺下。當時他正努力尋找進入NBA的方法，也清楚這條路不會輕鬆。瑪穆克雷斯維里說：「那時我很有動力，想找到方式走到現在的位置，找到進入聯盟的路。我知道這不會是簡單旅程，但我只需要低著頭繼續往前走。」

對湖人球迷而言，瑪穆克雷斯維里一加盟就談到布萊恩與曼巴精神，無疑是快速拉近距離的方式。布萊恩是紫金軍團隊史最受愛戴的球星之一，瑪穆克雷斯維里展現對這名5冠傳奇的敬意，也讓外界看到他準備披上湖人戰袍的態度。

除了心態準備，瑪穆克雷斯維里也已經開始為新角色調整球風。隨著唐西奇成為湖人進攻核心，他預期下季將獲得更多外線出手機會，因此把三分投射列為訓練重點。

瑪穆克雷斯維里透露，唐西奇在他確定加盟湖人後，很快就主動聯繫他。他說：「他聯絡我，說他非常興奮我成為球隊一員，也等不及要開始一起努力。」

瑪穆克雷斯維里也立刻回應唐西奇。「我跟他說，我現在就要衝去球館，練投100萬顆三分，確保自己準備好了。」瑪穆克雷斯維里笑著表示，「那真的就是我們的對話」。

現年27歲的瑪穆克雷斯維里上季在暴龍打出生涯代表作，平均繳出生涯新高11.2分、4.9籃板、1.9助攻，投籃命中率52.3%也是生涯最佳，三分命中率則有穩定的38.9%。這樣的外線能力，正是他有機會在湖人輪值中站穩腳步的關鍵。