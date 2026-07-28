NBA／勇士24歲後衛「戒糖果」求健康 有望補上袋棍球巨星離隊空缺

勇士隊24歲控衛克萊耶（L.J. Cryer）上賽季傷勢不斷，他透露新賽季為了保持身體健康，戒掉糖果和調整睡眠。

克萊耶去年12月至今年1月期間，反覆受背部傷勢影響，直到1月19日才完成NBA初登場，2月因腿後肌傷勢反覆發作，整個月未出賽。相同問題讓他在3月再缺席2場比賽。4月他又因病缺席2場，4月10日例行賽倒數第3場，他第4節投籃落地時踩到湖人隊范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的腳，導致右腳踝扭傷。

克萊耶上季只出賽18場，場均攻下8.2分，三分命中率39.4%。克萊耶在今年夏季聯賽出戰8場，平均得到14分4助攻，三分命中率41.3%。由於袋棍球巨星史班瑟（Pat Spencer）轉戰太陽隊，克萊耶可能成為球隊第3號控球後衛。

克萊耶受訪時表示：「我改變了飲食，這是最主要的部分，然後我也開始追蹤自己的睡眠狀況，這兩件事最重要。」

克萊耶還透露自己戒掉糖果之類的甜食，「我戒掉很多食物，重點就是了解哪些東西，適合放進自己的身體。我原本大概知道怎麼做，但和體能團隊坐下來討論，拿到更詳細的規畫後，確實幫助很大。」