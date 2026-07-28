NBA／詹姆斯效應引爆76人熱度 全美轉播場次將暴增、票價也飆漲

詹姆斯（LeBron James）正式簽約76人不僅視帶來戰力上的大幅升級，將奪冠希望拉抬到高點，就經營層面來說，詹皇的到來更是立刻改變76人的市場熱度。

根據《Front Office Sports》記者麥卡錫（Michael McCarthy）報導，76人下季預計將獲得最多34場全美轉播賽事，涵蓋多個串流與電視平台。相較之下，76人上季只有14場全美轉播，曝光度明顯大幅提升。

76人新賽季也預計會被安排進NBA例行賽最受矚目的時段，包括開幕週與耶誕大戰等高收視賽事。對聯盟與轉播單位而言，詹姆斯披上76人球衣、與費城眾星爭冠，無疑是新賽季最具話題性的劇情之一。

不過，76人熱度暴漲也反映在票價上。隨著詹姆斯加盟，現場觀戰成本快速攀升，全美轉播場次對於無法負擔高票價的球迷來說，可能成為替代選擇。

根據TickPick研究，上季76人平均票價為68美元，但本季首場季前賽最低票價已從283美元起跳，幾乎是上季平均票價的4倍。SeatGeek也觀察到類似情況，76人季前賽對波士頓塞爾蒂克的最低票價，已從107美元暴漲到540美元。

詹姆斯加盟76人不只讓球隊戰力與爭冠期待大幅升級，也讓費城市場瞬間升溫。從可能在進攻端改打控衛，到全美轉播場次暴增、票價明顯飆漲，詹姆斯效應已在新賽季開打前全面發酵。

接下來76人能否把帳面天賦與商業熱度轉化為真正冠軍競爭力，將是全聯盟最受矚目的焦點。