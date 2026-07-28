NBA／金塊只開給「小KD」5年7000萬美元 傳3隊有意先簽後換

據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）報導，金塊隊只開給23歲前鋒「小KD」華森（Peyton Watson）5年7000萬美元，引發外界熱議。

報導指出，金塊已向受限制自由球員華森提出5年7000萬美元合約。公鹿、老鷹與快艇隊也有意透過先簽後換得到華森，但金塊目前要價仍相當高。

由於金塊決定跟進雷霆隊對瓊斯（Spencer Jones）2年1200萬美元報價，目前金塊團隊薪資已進入第二層豪華稅線下。金塊正嘗試送走1至2份合約，希望將團隊薪資降回第二層豪華稅線下，並清出足夠空間留下華森。

華森上賽季進攻表現大幅進步，由於打法神似杜蘭特（Kevin Durant），甚至有球迷稱他為小KD。上季華森出賽54場，平均得到14.6分4.9籃板2.1助攻，還有1.1火鍋0.9抄截，投籃命中率49.1%，三分命中率41.1%。

官網報導曾提到，華森從小就很崇拜KD，KD讓華森相信就算身材偏瘦，也能用體型在球場上成為殺手。華森16歲時，KD曾親眼看過他打球，對他表現留下深刻印象，並邀請他夏天一起練球，華森當時表示：「那真的是夢想成真。」從那之後，KD成為華森真正的導師。

金塊曾於2023年奪下NBA總冠軍，但之後就沒打過總冠軍賽，目前是聯盟唯一團隊薪資位於第二層豪華稅線上的球隊。由於金塊曾以5年1.25億美元價碼綁定布勞恩（Christian Braun），因此華森的5年7000萬美元被認為遠低市場價碼。