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NBA／轉戰76人可能改打控衛 詹姆斯有望再拚一次助攻王

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯與安比德的配合頗令外界期待。 美聯社
詹姆斯與安比德的配合頗令外界期待。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）加盟費城76人後，外界原本普遍預期他會在先發陣容中出任大前鋒，不過新賽季實際定位可能與想像不同。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，76人預計會讓詹姆斯在進攻端有相當多時間擔任控球後衛，由他發動攻勢，進一步帶動其他球員。

對76人而言，讓詹姆斯主導進攻並不令人意外。雖然他生涯多數時間被視為前鋒，但早已展現頂級組織能力。2019-20年賽季效力湖人時，詹姆斯就曾以控球後衛角色主導球隊進攻，該季他不僅成為聯盟助攻王，最終也幫助球隊拿下總冠軍。

詹姆斯生涯至今23個賽季，平均每場可送出7.4次助攻，即使年過40，仍具備閱讀比賽、掌控節奏與創造空檔的能力。

76人新賽季陣容擁有安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）等進攻火力，若詹姆斯能在進攻端扮演主要發動者，將有助於讓這些球星在更舒服的位置接球攻擊。

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