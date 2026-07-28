快訊

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

33名台人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」 中國籍主嫌在逃

「隱形陷阱」抓AI作弊！題目複製貼上 9成學生沒做1事被抓包

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／錯失合體詹姆斯後首度發聲 柯瑞坦言：我從不會預設結果

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯最終與76人簽下2年合約。柯瑞坦言自己從未在事情真正發生前抱持任何期待。 路透。
詹姆斯最終與76人簽下2年合約。柯瑞坦言自己從未在事情真正發生前抱持任何期待。 路透。

詹姆斯（LeBron James）今夏離開湖人後，一度傳出勇士是最有機會網羅他的球隊之一。不過，經過數周與多支勁旅接觸後，詹姆斯最終與76人簽下2年合約，正式展開生涯新篇章。對此，柯瑞（Stephen Curry）坦言自己從未在事情真正發生前抱持任何期待。

近日接受《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）專訪時，柯瑞談到詹姆斯的決定，顯得相當平靜，「所以你不會在事情真正發生之前，就把它當成既定事實。因為整件事牽涉到太多環節。」

外界原本普遍認為，當詹姆斯離開湖人後，勇士是最有希望的下家，但隨著自由市場推進，雙方合作的可能性也逐漸降低，最終未能如願，對勇士而言，錯過詹姆斯也意味著球隊今夏最具分量的補強目標正式落空。

再加上巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）預計都將因傷缺席相當長一段時間，勇士必須重新思考如何調整陣容，迎接2026-27年賽季。

「最困難的地方就在於，當巴特勒受傷、穆迪也受傷後，所有事情的計算方式都改變了。你要如何在他們缺陣的情況下，依然維持球隊該有的競爭力？」

「而這也一路延續到今年。我們現在面對的，還是同樣的問題，所以我一直都很務實。」柯瑞坦言，兩名主力受傷徹底改變了球隊原本的規劃。

談到球隊未來時，柯瑞仍抱持希望，「我們當然希望他們兩人都能健康回歸，讓我們打出足夠的水準，繼續保持競爭力，建立好的基礎，再去思考下一步該怎麼走。」

「但現實就是如此，我們並不是活在另一個平行宇宙。」柯瑞強調。

詹姆斯 柯瑞 76人 湯普森 湖人

相關新聞

NBA／效法昔日張伯倫通勤模式？ 詹姆斯選擇費城傳因「離紐約更近」

詹姆斯（LeBron James）決定加盟費城76人，除了看中球隊爭奪總冠軍的實力外，費城與紐約之間的地理位置優勢，據傳也在他的選擇過程中扮演重要角色。

NBA／費城76人正式宣布簽下詹姆斯 將穿23號球衣

美國職籃NBA費城76人今天正式宣布，簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（LeBron James），而且他會穿上23號球衣

NBA／詹姆斯沒來勇士不意外 柯瑞談新賽季：不能活在平行宇宙

柯瑞（Stephen Curry）休賽季積極爭取詹姆斯（LeBron James）加入勇士隊，最終詹姆斯選擇76人隊，柯瑞對此不感到意外。

NBA／勇士爭取詹姆斯失敗最大原因？曾有望用4首輪交易來布朗

先前有報導指出，76人隊獲得詹姆斯（LeBron James）的關鍵是交易來球星布朗（Jaylen Brown），ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上提到，勇士隊曾在今年2月差點得到布朗。

NBA／錯失合體詹姆斯後首度發聲 柯瑞坦言：我從不會預設結果

詹姆斯（LeBron James）今夏離開湖人後，一度傳出勇士是最有機會網羅他的球隊之一。不過，經過數周與多支勁旅接觸後，詹姆斯最終與76人簽下2年合約，正式展開生涯新篇章。對此，柯瑞（Stephen Curry）坦言自己從未在事情真正發生前抱持任何期待。

NBA／真愛不是籃球！約柯奇勇奪賽馬冠軍激動爆哭

對金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）而言，賽馬始終才是人生最大的熱愛。今日，他名下賽馬在塞爾維亞頂級輓馬賽事奪冠，也讓這位三屆MVP當場激動落淚的畫面迅速在網路瘋傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。