NBA／錯失合體詹姆斯後首度發聲 柯瑞坦言：我從不會預設結果

詹姆斯（LeBron James）今夏離開湖人後，一度傳出勇士是最有機會網羅他的球隊之一。不過，經過數周與多支勁旅接觸後，詹姆斯最終與76人簽下2年合約，正式展開生涯新篇章。對此，柯瑞（Stephen Curry）坦言自己從未在事情真正發生前抱持任何期待。

近日接受《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）專訪時，柯瑞談到詹姆斯的決定，顯得相當平靜，「所以你不會在事情真正發生之前，就把它當成既定事實。因為整件事牽涉到太多環節。」

外界原本普遍認為，當詹姆斯離開湖人後，勇士是最有希望的下家，但隨著自由市場推進，雙方合作的可能性也逐漸降低，最終未能如願，對勇士而言，錯過詹姆斯也意味著球隊今夏最具分量的補強目標正式落空。

再加上巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）預計都將因傷缺席相當長一段時間，勇士必須重新思考如何調整陣容，迎接2026-27年賽季。

「最困難的地方就在於，當巴特勒受傷、穆迪也受傷後，所有事情的計算方式都改變了。你要如何在他們缺陣的情況下，依然維持球隊該有的競爭力？」

「而這也一路延續到今年。我們現在面對的，還是同樣的問題，所以我一直都很務實。」柯瑞坦言，兩名主力受傷徹底改變了球隊原本的規劃。

談到球隊未來時，柯瑞仍抱持希望，「我們當然希望他們兩人都能健康回歸，讓我們打出足夠的水準，繼續保持競爭力，建立好的基礎，再去思考下一步該怎麼走。」

「但現實就是如此，我們並不是活在另一個平行宇宙。」柯瑞強調。