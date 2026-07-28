NBA／詹姆斯沒來勇士不意外 柯瑞談新賽季：不能活在平行宇宙

柯瑞（Stephen Curry）休賽季積極爭取詹姆斯（LeBron James）加入勇士隊，最終詹姆斯選擇76人隊，柯瑞對此不感到意外。

柯瑞近日接受《The Athletic》訪問時提到，表示對詹姆斯選擇76人不意外，「這就是為什麼事情真的發生前，不該先去想像任何畫面，因為其中有太多變動因素。」

新賽季勇士主力球員巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）將長期缺陣，柯瑞表示，「我們希望維持這套核心，巴特勒和穆迪受傷後，所有盤算都變了，怎麼在他們缺陣期間撐過去，還能維持在一定水準？這又會延續到新球季，情況還是一樣。現實就是如此，我們不可能活在另一個平行宇宙裡。」

勇士休賽季操作幾乎以維持原陣容為主，續留波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）和梅爾頓（De'Anthony Melton），格林（Draymond Green）傳出可能以年薪2800萬美元價碼回歸。