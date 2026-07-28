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NBA／勇士爭取詹姆斯失敗最大原因？曾有望用4首輪交易來布朗

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士球星柯瑞、布朗。 路透
勇士球星柯瑞、布朗。 路透

先前有報導指出，76人隊獲得詹姆斯（LeBron James）的關鍵是交易來球星布朗（Jaylen Brown），ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上提到，勇士隊曾在今年2月差點得到布朗。

查拉尼亞透露勇士與塞爾蒂克在2月5日交易截止日前，曾針對布朗進行交易討論，查拉尼亞認為，若勇士當時成功換來布朗，而不是讓他落入76人手中，詹姆斯爭奪戰的結果可能完全不同。

查拉尼亞提到：「如果勇士願付出大約4個首輪選秀權，就有機會加入布朗爭奪戰。據我了解，他們最後決定不這麼做。」查拉尼亞補充說，「勇士最後決定不走這條路，所以這是他們自己的選擇，也是他們必須承擔的決定。」

查拉尼亞認為，如果勇士得到布朗，或是今年休賽季換來戴維斯（Anthony Davis），都可能讓勇士成為爭取詹姆斯最具優勢的球隊，「如果勇士成功得到戴維斯，他們爭取詹姆斯的機會不輸任何隊，甚至可能比其他隊更高，評估整件事時，這點必須納入考量。」

勇士 LeBron James Jaylen Brown

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