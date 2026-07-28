NBA／效法昔日張伯倫通勤模式？ 詹姆斯選擇費城傳因「離紐約更近」

詹姆斯（LeBron James）決定加盟費城76人，除了看中球隊爭奪總冠軍的實力外，費城與紐約之間通勤大約兩小時的地理位置優勢，據傳也在他的選擇過程中扮演重要角色。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，詹姆斯最主要的吸引力，仍是有機會與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及埃奇庫姆（VJ Edgecombe）並肩作戰，挑戰生涯第5座NBA總冠軍。不過，同一份報導也指出，相較於克里夫蘭騎士、金州勇士與邁阿密熱火，費城的地理位置給了76人額外的搶人優勢。

若加盟76人，詹姆斯未來可視需求同時在費城與紐約置產或安排住處。76人的訓練基地位於德拉瓦河對岸的紐澤西州肯頓（Camden），這也進一步縮短了球隊日常訓練基地與紐約市之間的距離，讓詹姆斯與家人在生活安排上擁有更多彈性。

這樣的安排，也讓外界聯想到昔日傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）。據傳張伯倫在1960年代效力費城期間，曾有多個賽季從曼哈頓通勤到費城比賽與訓練。如今詹姆斯若選擇在紐約建立生活據點，也可能走上類似模式。

MLB費城人主場球迷熱烈歡迎詹姆斯加盟76人。 法新社

史坦指出，在紐約建立存在感，也符合消息人士所形容的「詹姆斯家庭長期興趣」。詹姆斯過去多次表達對麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）的喜愛，不過今年夏天加盟紐約尼克並不被視為實際選項。

尼克才剛在6月拿下NBA總冠軍，而詹姆斯長年經紀人保羅（Rich Paul）在自由市場初期就已明確表示，紐約並不是可行落腳點。因此，費城成了詹姆斯最接近紐約的替代方案：既能競逐另一座總冠軍，又能保持與紐約之間的距離優勢。

勇士原本被認為在生活條件上具有明顯吸引力。若詹姆斯轉戰金州，他與妻子莎凡娜（Savannah James）仍可維持過去8年在南加州建立的生活重心。勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）也曾嘗試說服詹姆斯加盟金州。

不過，76人最終提出了更具吸引力的整體條件。費城不只擁有足以爭冠的陣容，也讓詹姆斯有機會以生涯第4支不同球隊身分追逐第5冠，同時還提供家人意想不到的地理位置彈性。