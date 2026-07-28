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NBA／真愛不是籃球！約柯奇勇奪賽馬冠軍激動爆哭

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇今日在頂級輓馬賽事奪冠，當場激動落淚的畫面迅速在網路瘋傳。 美聯社。
約柯奇今日在頂級輓馬賽事奪冠，當場激動落淚的畫面迅速在網路瘋傳。 美聯社。

對金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）而言，賽馬始終才是人生最大的熱愛。今日，他名下賽馬在塞爾維亞頂級輓馬賽事奪冠，也讓這位三屆MVP當場激動落淚的畫面迅速在網路瘋傳。

根據《Arena Sport TV》報導，約柯奇擁有的賽馬「Demon Dell'Est」日前參加塞爾維亞蘇保迪卡舉辦的頂級輓馬賽事「Dužijanac 2025」，最終成功衝線奪冠。

當愛駒率先通過終點時，場邊觀戰的約柯奇瞬間情緒潰堤，激動落下喜悅淚水，與平時在球場上的冷靜形象形成強烈對比。

事實上，約柯奇從小便沉迷於賽馬運動，甚至曾為了追逐夢想，暫停打籃球長達6個月，一度認真考慮放棄籃球生涯，全心投入賽馬，並在家鄉松博爾（Sombor）經營一支名為「Dream Catcher」的賽馬隊。

約柯奇也曾透露，自己在每場比賽開始前，都會先拿起手機查看賽馬比賽結果，可見這項運動在他心中的重要地位。

如今，約柯奇已在金塊效力11個賽季，不僅率隊於2023年奪下隊史首座NBA總冠軍，更憑藉總冠軍賽場均30.2分、14籃板、7.2助攻的全能表現，榮獲總冠軍賽MVP。

2025-26賽季，約柯奇依舊維持聯盟頂尖水準，場均繳出27.7分、12.9籃板、10.7助攻，投籃命中率高達56.9%。

約柯奇 塞爾維亞 約基奇

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