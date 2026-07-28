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NBA／費城76人正式宣布簽下詹姆斯 將穿23號球衣
美國職籃NBA費城76人今天正式宣布，簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（LeBron James），而且他會穿上23號球衣。
路透社報導，76人隊於社群媒體發文，附上一張照片可看見詹姆斯的藍色23號球衣，旁邊還放著一頂皇冠。
76人老闆哈里斯（Josh Harris）發新聞稿說：「我等不及想看勒布朗聯手布朗（Jaylen Brown）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和我們具天賦的陣容為費城奪冠。」
現年41歲的詹姆斯24日宣布要轉戰76人，但這支球隊已長達43年沒有贏得NBA總冠軍了。
76人已經跟詹姆斯簽下兩年合約，總值800萬美元。
詹姆斯闖蕩NBA長達23年，曾效力克里夫蘭騎士、邁阿密熱火與洛杉磯湖人，迄今總共獲得4座總冠軍。
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