NBA／不想便宜雷霆！金塊咬牙跟進報價留下瓊斯 豪華稅衝破10億

當同區死對頭開出「要命合約」來搶自家培養的年輕球員時，你會怎麼衡量取捨？金塊今天就給出了答案，那就是吞下去。

根據報導，丹佛金塊決定跟進雷霆針對受限制自由球員瓊斯（Spencer Jones）所開出的2年1200萬美元（約新台幣3.6億元）報價合約，留下這名逐漸成為重要輪值的年輕側翼。不過，這項決定也讓金塊必須付出沉重財務代價，球隊豪華稅大幅增加，「第二層硬上限（The Second Apron）」門檻。

瓊斯這份合約實際金額為2年1175萬美元（約新台幣3.53億元），是雷霆開出的迷你中產合約，其中2026-27年賽季薪資為600萬美元（約新台幣1.8億元），2027-28年賽季則為575萬美元（約新台幣1.73億元）。由於瓊斯是受限制自由球員，金塊擁有優先匹配權，最終也決定行使這項權利。

來自史丹佛大學的瓊斯在2024年選秀會落馬之後，原本與金塊簽下雙向合約展開職業生涯。菜鳥球季他在球隊的機會有限，僅出賽20場，總上場時間125分鐘，平均每場6.3分鐘。不過上季他再度以雙向合約回到金塊，充分利用球隊傷兵潮把握機會，尤其在葛登（Aaron Gordon）缺陣期間逐漸站穩輪值。

瓊斯隨後在2月獲得轉正，簽下標準合約。2025-26年賽季他出賽64場，其中37場先發，平均上場22.1分鐘，繳出5.5分、3.3籃板、0.8抄截，投籃命中率50.4%，三分命中率39.4%至39.6%。季後賽期間，他的角色也進一步提升，6場出賽平均上場24.2分鐘、貢獻6.5分，三分命中率更高達69.2%，成為金塊陣中相當具價值的自家養成年輕球員。

雷霆這次雖然沒能成功挖角瓊斯，卻仍讓西區競爭對手陷入重大財務壓力。金塊跟進這份報價後，預估豪華稅將從原本3600萬美元暴增到6800萬美元，足足多了3200萬美元（約10.3億台幣）。這也讓金塊成為聯盟目前唯一一支薪資超越「第二層硬上限（The Second Apron）」門檻的球隊。

這意味著金塊必須支付更多的豪華稅，也會觸發其他補強限制，影響未來交易、簽約與陣容調整彈性。《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，金塊可能不會急著在休賽季立刻清理薪資，而是會等到球季中再透過交易想辦法降低稅務負擔。不過，若金塊想在季中薪資瘦身，可能必須犧牲原本的陣容深度，甚至附上選秀資產，才有可能達成目的。

對雷霆而言，即使沒能得到瓊斯，這次操作仍具戰略意義。他們利用手上擁有的迷你中產特例向瓊斯提出報價，迫使金塊在保留輪值球員與承擔龐大稅額之間做出選擇。

由於金塊選擇匹配，雷霆將重新取回特例，金額接近610萬美元（約新台幣1.83億元）。雷霆目前仍低於「第二層硬上限（The Second Apron）」690萬美元（約新台幣2.07億元），因此保有後續操作空間。不過依照規定，雷霆在未來一年內不能交易得到瓊斯。

瓊斯新合約也附帶特殊限制。由於金塊是用早鳥權完成匹配，他在2026-27賽季擁有交易否決權，若球隊想在這個賽季年度將他送走，必須取得本人同意。

金塊接下來還有另一個麻煩問題要處理，那就是同為受限制自由球員的前鋒華森（Peyton Watson）。現在傳出包括老鷹、公鹿與快艇在內都在追求華森，這也讓花大錢留人的金塊，還得面臨更大的金錢壓力。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）估算，倘若華森最終接受650萬美元（約新台幣1.95億元）的「合格報價（Qualifying Offer）」，尋求在明年成為完全自由球員，金塊預估豪華稅將爆衝到1億1200萬美元（約新台幣33.6億元）。若金塊以更高薪資留下華森，金額還會更驚人。

這也讓金塊處於艱難抉擇。若留下華森，球隊側翼深度與防守彈性得以維持，但財務壓力將更加驚人；若選擇放他離隊，金塊又將失去另一名重要年輕輪值成員。

對於手握約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）兩大核心戰將的金塊來說，維持爭冠競爭力依然是重中之重，考量必須花大錢以求保留戰力的過程，如何避免被勞資協議束縛受制，將會是休賽季最重要的課題。