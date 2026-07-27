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NBA／老詹沒來沒關係！柯瑞喊話勇士高層：我對充滿創意的補強抱有希望

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞談到勇士競爭詹姆斯失敗的心得，並表示相信管理層能進行充滿創意的補強。 路透社
柯瑞談到勇士競爭詹姆斯失敗的心得，並表示相信管理層能進行充滿創意的補強。 路透社

隨著詹姆斯（LeBron James）決定加盟76人，「老詹爭奪戰」也宣告落幕，勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）近期就在受訪時談到球隊競爭失敗的心得，並表示本就難假設一切會如想像般順利，且就算沒能找來好友聯手，「我也相信管理層能進行充滿創意的補強」。

詹姆斯休賽季拋出不會續留湖人的聲明震撼自由市場，多支隊伍跟進尋求聯繫，希望找來球星支援柯瑞的勇士就被視為主要競爭者，柯瑞與格林（Draymond Green）等球隊核心也參與其中，試圖說服這位41歲巨星前往金洲。

不過最終詹姆斯以2年800萬美元（約台幣2.6億）底薪合約加盟76人，繼續追逐生涯第5冠。對此柯瑞在接受《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）採訪時就說道：「這就是為什麼在事情真正發生前你都不能設想任何結果的原因，有太多變數了。」

雖然沒能成功找來詹姆斯，但柯瑞對於勇士休賽季會做出的補強依然保持樂觀，「我對任何能打造出最強陣容的創意想法抱有希望，我跟管理層討論過這些問題。」備案部分，勇士目前傳出對36歲球星德羅展（DeMar DeRozan）感興趣。

柯瑞 詹姆斯

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