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NBA／轉戰76人衝冠被酸「抱團」 歐尼爾力挺詹皇：沒贏過的人才會質疑

聯合新聞網／ 綜合報導
41歲的詹姆斯繼續尋求個人第5冠。圖截自X
41歲的詹姆斯繼續尋求個人第5冠。圖截自X

詹姆斯（LeBron James）日前決定以2年800萬美元（約台幣2.6億）底薪合約加盟76人，對於這樣的決定本人不諱言稱就是為了生涯第5冠，而此舉也讓部分球迷痛批「抱團」，不過傳奇名宿歐尼爾（Shaquille O'Neal）發聲力挺，強調追逐冠軍才是真正偉大的體現，更回擊「只有沒奪冠過的人才會說是抱團」。

詹姆斯在宣布前往76人後，於個人社群發文闡明這項決定的心路歷程，並強調在41歲的年紀回歸賽場早已不是為了金錢或家人，而是對勝利的渴望，「我依然渴望犧牲、渴望付出努力、渴望拚搏、渴望競爭與勝利，也渴望奪下另一座總冠軍。」

不過這番言論無法說服所有球迷，詹姆斯在23年生涯中輾轉熱火、騎士與湖人並奪下4冠，但都飽受「抱團」爭議詬病，包含熱火時期與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）的三巨頭、騎士2.0時期與厄文（Kyrie Irving）、勒夫（Kevin Love）的「LKK」組合又或者是湖人時期和戴維斯（Anthony Davis）連線都屬之，而下季加盟76人與馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）、安比德（Joel Embiid）和埃奇庫姆（VJ Edgecombe）攜手合作更是讓一些人忍不住開酸。

針對這些負面聲浪，老大哥歐尼爾力挺詹姆斯，表示無須理會那些質疑者，「我認為他要去一個能讓他再贏一枚戒指的地方，包含邁阿密、金州又或是現在的費城。」他以退役者的角度切入，坦言一旦卸下球員身分就再也無法回歸場上，「所以絕對不要在退休時才感到後悔。」

至於「抱團」爭議歐尼爾更是不滿回應身為球員追逐總冠軍本就天經地義，「如果詹姆斯達成目標就是所謂的偉大，而那些從未成就偉大的人才會稱其為『抱團』，因為他們從未贏過。」

詹姆斯

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