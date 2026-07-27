NBA／41歲詹皇巨星效應太驚人！ 76人季前賽票價暴漲近4倍

繼2023-24年賽季的FMVP布朗（Jaylen Brown）加盟76人後，近期詹姆斯（LeBron James）也宣布前往費城，讓球隊不僅在帳面戰力大幅躍升，球迷希望一睹風采的狂潮更是讓票價暴漲，映證「詹皇」的巨星光環驚人效應。

詹姆斯決定以2年800萬美元合約（約台幣2.6億）前往76人可謂震撼籃壇，也一口氣為費城帶來大量鎂光燈關注。根據轉售網站TickPick數據顯示，76人上賽季的平均票價為68美元（約台幣2200），但在「詹皇」加盟後，目前下賽季季前賽的最低票價已上看至283美元（約台幣9160），足足暴漲約4倍。

而票價暴漲不僅僅呈現在TickPick網站，近日SeatGeek平台也出現類似情況，76人對陣塞爾蒂克的季前賽最低票價也從107美元（約台幣3465）躍升至540美元（約台幣17500）。

而除了詹姆斯帶來的狂潮，過去作為塞爾蒂克的核心布朗將對上老東家也充滿話題，最終導致各售票網站出現瘋狂的票價上漲趨勢。

休賽季各球隊積極補強，也有許多門面前往新東家，包含「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）蒞臨熱火、「球三」小鮑爾（LaMelo Ball）西進明尼蘇達等，讓下個賽季的聯盟板塊發生大變動之餘，也帶給球迷滿滿的期待。