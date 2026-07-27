NBA／克羅埃西亞31歲前鋒1年短約加盟騎士 勇士再度競逐失利

根據報導，效力西班牙豪門勁旅皇家馬德里的克羅埃西亞31歲前鋒赫佐尼亞（Mario Hezonja）確定與騎士達成1年280萬美元（約新台幣8400萬元）合約協議，正式重返NBA。

這名2015年首輪第5順位獲選的戰將，自從2019-20年賽季後便轉戰歐洲，如今將重新展開個人在NBA的第6個賽季，預計在騎士鋒線輪值中扮演重要角色。

赫佐尼亞身高6呎8吋（約203公分），具備鋒線尺寸、得分能力與國際賽經驗。騎士先前追逐詹姆斯（LeBron James）失利後，持續尋找能補強側翼深度的球員，而赫佐尼亞的加盟，將為這支上季打進東區決賽的球隊帶來更多進攻火力與經驗。

赫佐尼亞近年效力西班牙豪門皇家馬德里（Real Madrid），過去6季都在歐洲發展，其中最近4季皆披上皇家馬德里戰袍。據報導，赫佐尼亞已在期限前達成啟動跳脫條款所需條件，得以從與皇家馬德里的長約中離隊，為重返NBA鋪路。

赫佐尼亞最初是被奧蘭多魔術選中，之後又陸續效力過紐約尼克與波特蘭拓荒者。累積出賽330場，平均上場18.5分鐘，貢獻6.9分、3.1籃板，多半擔任替補角色。

31歲的赫佐尼亞當初在選秀會上以首輪第5順位加入魔術。 美聯社

離開NBA後，赫佐尼亞先後待過希臘帕納辛奈科斯（Panathinaikos）、俄羅斯喀山尤尼克斯（UNICS Kazan）與皇家馬德里，成為歐洲籃壇最具代表性的鋒線球員之一。他在2024年隨皇家馬德里奪下歐洲籃球聯賽冠軍，並在2025-26年賽季獲選西班牙ACB聯賽MVP。

上賽季，赫佐尼亞平均繳出15分、4.3籃板、2.1助攻，幫助球隊打進歐洲籃球聯賽冠軍戰，最終不敵奧林匹亞科斯（Olympiacos）。他的穩定表現也吸引多支NBA球隊關注，消息人士透露，騎士與勇士都對他重返NBA展現強烈興趣，最後由騎士成功簽下。

對騎士而言，赫佐尼亞的加入有助於補上球隊休賽季流失的鋒線戰力。克里夫蘭上季雖打進東區決賽，但在自由市場與補強競爭中面臨不少挑戰，未能簽回詹姆斯後，更需要尋找能立即進入輪值、提供身材與外線威脅的側翼球員。

赫佐尼亞這次重返NBA，也被視為他重新證明自己的機會。過去他以高順位新秀身分進入聯盟，但未能完全打出外界期待，如今經過6季歐洲歷練，技術、比賽閱讀與穩定性都更成熟。騎士希望他能把在歐洲累積的得分能力與大賽經驗帶回NBA，成為球隊衝擊東區冠軍的重要拼圖。