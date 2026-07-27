NBA／詹皇領銜東區強敵來勢洶洶 唐斯淡定：尼克只需要專注自己

NBA休賽季的東區版圖出現巨大變化，多支球隊透過交易與補強大幅提升戰力，但尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）不認為衛冕軍需要過度在意外界威脅。在他看來，尼克想挑戰2連霸，最重要的課題不是盯著其他對手，而是專注於自己。

2025-26年賽季結束後，整個NBA經歷一連串震撼操作，東區競爭格局也隨之改寫。近年聯盟進入高度均勢時代，自勇士在2018年完成二連霸之後，直到今年尼克睽違53年登頂，聯盟已經連續8年已出現不同冠軍球隊，東西區剛好各半，寫下空前歷史。也意味著當今聯盟競爭之激烈，以及尋求衛冕的超高難度。

不過，唐斯對此顯得相當淡定。當《紐約時報》問他，東區哪支球隊最令他擔心時，唐斯的回答相當直接。他坦言東區確實有重大變化，但仍認為尼克唯一真正需要關心的，就是自己能否維持水準、延續冠軍球隊該有的執行力。

這個休賽季，東區各隊動作頻頻。多倫多暴龍準備迎回2019年隊史冠軍英雄雷納德（Kawhi Leonard），這筆與洛杉磯快艇之間的交易仍有待正式完成，同時也受到醜聞調查影響。邁阿密熱火則完成今夏最震撼交易，從密爾瓦基公鹿換來安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），一口氣把球隊推回爭冠熱門行列。

費城76人更是投下震撼彈，先是透過交易得到布朗（Jaylen Brown），隨後又在詹姆斯（LeBron James）爭奪戰中勝出，一舉躍升奪冠大熱門。擁有「四巨頭」的76人陣容戰力大幅升級，被外界視為尼克衛冕路上的最大威脅之一。

其他東區球隊也沒有停下腳步。包括塞爾蒂克、騎士、老鷹與活塞都將以重新調整後的核心陣容再度出發。溜馬則是等待哈利伯頓（Tyrese Haliburton）回歸，準備打出復仇賽季。至於長年積弱的巫師也計畫在楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）與新科選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）領軍下全面起飛。

在這樣的背景下，尼克想完成連霸，難度勢必比上季更高。每支東區競爭者都在補強，並試圖縮小與衛冕軍之間的差距。尤其熱火、76人與暴龍的重大變動，讓尼克可謂芒刺在背，形成各方爭霸局面。

即便如此，唐斯與尼克仍有理由保持自信。尼克剛剛完成隊史暌違超過半世紀的冠軍夢，球隊已經證明自己能在最高強度的季後賽舞台贏到最後。

對唐斯而言，尼克不需要被外界補強消息牽著走，而是應該把焦點放在延續自身優勢、保持健康與提升團隊默契。