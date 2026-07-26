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NBA／25歲馬克西成就詹姆斯第5冠？ ESPN點名可複製騎士厄文模式

聯合新聞網／ 綜合外電報導
25歲的馬克西有望成為詹皇最佳助手。 美聯社
25歲的馬克西有望成為詹皇最佳助手。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）決定加盟費城76人後，外界焦點除了這支豪華陣容能否爭奪總冠軍，也開始關注25歲明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）將如何與這名41歲傳奇球星搭配。

《ESPN》記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）特別撰文指出，馬克西可能會扮演類似厄文（Kyrie Irving）當年在騎士時期與詹姆斯合作的角色。

馬克西被認為是76人在詹姆斯爭奪戰中勝出的重要推力之一。詹姆斯最終選擇費城後，外界對兩人搭檔有高度期待，因為馬克西不只是現今聯盟最具爆發力的年輕後衛之一，也與詹姆斯之間早已有一定關係基礎。

揚米蘇克在《SportsCenter》節目中分析：「如果回頭看詹姆斯過去最成功的時期之一，就是他在克里夫蘭和厄文合作時，你可以看到馬克西身上有類似之處。更重要的是，他們之間本來就有既定關係。馬克西也是Klutch Sports旗下客戶，他們已經認識5年，也曾一起訓練，這就是他們認為這次轉換可能比去其他球隊更順利的原因。」

他進一步表示，詹姆斯無論到哪支球隊，都會改變原有體系與球星的打法，因為詹姆斯本身就像自帶一套運轉系統的核心人物。

「當詹姆斯去其他地方時，那支球隊的任何超級球星都必須調整並適應與詹姆斯一起打球。他就像一個自成一格的太陽系，有自己的運轉軌道。但對馬克西來說，他們認為這會是一次順暢的銜接。」

揚米蘇克也提到，馬克西與詹姆斯彼此熟悉，且能透過擋拆配合製造進攻機會。詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）甚至認為，76人總教練諾斯（Nick Nurse）或許可以參考當年騎士總教練泰隆魯（Tyronn Lue）的做法，讓馬克西擔任詹姆斯的掩護者，創造錯位與進攻空間。

保羅也形容，詹姆斯雖然已進入生涯後段，但仍可能扮演聯盟最佳「第二持球組織者」角色。換言之，76人不一定需要詹姆斯像過去那樣長時間主導每一次進攻，而是可以讓馬克西負責更多持球推進與第一波創造，再由詹姆斯在半場進攻中作為第二發動點，替球隊做出最合理判斷。

馬克西目前已是聯盟最耀眼的年輕球星之一，他的速度、切入爆發力與持球攻擊能力，確實有機會讓詹姆斯找回當年與厄文合作時的進攻節奏。

詹姆斯與厄文當年在騎士組成強大雙人核心，連續3年闖進總冠軍賽，更在2016年上演絕地大逆轉替騎士驚奇奪下隊史首座總冠軍，當時在搶七大戰投進致命三分球的正是厄文。

如今馬克西雖然打法與厄文不完全相同，但兩人同樣具備能單打、能突破、防守端必須被高度關注的特質。對詹姆斯而言，身邊若有一名能自行撕裂防線、也能在關鍵時刻接管進攻的後衛，將能大幅減輕他在漫長賽季中的負擔。

馬克西在2025-26年賽季已正式站上聯盟頂級後衛行列，繳出生涯新高28.3分、6.6助攻、4.1籃板，憑藉驚人表現第2度入選明星賽，也獲選年度最佳第三隊。這樣的成長曲線，讓76人相信他不只是詹姆斯身邊的輔助者，更是球隊未來與現在同時倚重的核心之一。

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