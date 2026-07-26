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NBA／讚76人帳面天賦媲美「宇宙勇」 表弟卡森斯點出「幸福的煩惱」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
費城76人組成豪華陣容。圖截自X
費城76人組成豪華陣容。圖截自X

隨著詹姆斯（LeBron James）確定加盟，費城76人一躍而成奪冠大熱門。前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在節目分析時便直言，補進底薪詹姆斯後的76人，已經擁有全聯盟最強陣容，天賦媲美當年「宇宙勇」，具備推翻王者尼克的本錢。

41歲NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）以2年800萬美元合約加盟費城76人，且合約第2年為球員選項，這項震撼轉隊消息持續引發全聯盟熱議。詹姆斯將與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和布朗（Jaylen Brown）組成豪華四巨頭，也讓76人一躍成為2026-27年賽季最受矚目的爭冠熱門。

前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），日前在FanDuel節目《Run It Back》中談到詹姆斯加盟76人後的陣容變化。他直言，現在這支76人的帳面天賦極為驚人，甚至讓他想到當年擁有杜蘭特（Kevin Durant）的「宇宙勇」王朝。

不過卡森斯也提到76人可能存在的最大問題，從另一個角度來看也是「幸福的煩惱」，因為球隊到了比賽最後時刻，可以選擇的進攻終結者太多。

「我覺得這支球隊有一個大問題，那就是最後時刻的選擇太多了。這讓我想起當年的勇士，他們有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和杜蘭特，不管你把球傳給誰，都有很高機率可以把球投進。我覺得76人現在要思考的，就是誰來執行最後一擊。」卡森斯說。

在卡森斯看來，這並不是傳統意義上的麻煩，而是強隊才會遇到的問題。因為詹姆斯、安比德、布朗與馬克西都具備在關鍵時刻處理球、創造出手機會或終結比賽的能力，對手也很難在最後階段只針對單一球星防守。

他進一步指出，76人整體戰力太強，多數比賽可能根本不會拖到必須靠絕殺決勝負的局面。卡森斯認為，真正重要的是球隊如何建立默契，讓這些球星在關鍵時刻找到最合理的進攻選擇，而不是單純爭論最後一球一定該由誰出手。

當主持人問到，詹姆斯生涯效力過多支球隊，若只看帳面上的陣容，這支76人是否是他生涯至今合作過最具天賦的隊伍時，卡森斯給出相當明確的答案。

卡森斯說：「我認為這支球隊的天賦，和他過去效力過的球隊相比是斷層領先。你也要把薪資空間和詹姆斯目前的生涯階段一起考慮進來，能組出這樣的陣容本身就很難得。」

卡森斯分析，詹姆斯過去加盟其他球隊時，通常是球隊最高薪或最主要的核心之一，這會讓球團在補強其他位置時受到薪資限制。但這次不同，詹姆斯以相對極低成本加入76人，等於是在不壓縮球隊太多薪資彈性的情況下，直接提升整支球隊上限。

「這很難和他過去的情況相比。以前詹姆斯通常是隊內高薪核心之一，薪資空間會限制球隊其他引援操作。但這次他加盟76人，是用很低的薪資就把球隊整體實力拉高。單論紙面天賦，這支球隊絕對遙遙領先。」卡森斯說。

詹姆斯空降費城後，東區爭冠版圖也出現重大變化。原本被視為東區霸主之一的紐約尼克，勢必將面臨76人更強烈挑戰。對費城而言，這次補進詹姆斯不只是增加一名傳奇球星，更是在原有爭冠核心上，再加入一名仍具比賽掌控力、季後賽經驗與關鍵時刻處理能力的超級巨星。

不過，豪華陣容能否真正兌現天賦，仍取決於磨合、健康與球權分配。76人新賽季最受關注的課題，將是如何讓詹姆斯、安比德、布朗與馬克西在同一套體系中發揮最大效益。

倘若「四巨頭」能順利建立化學效應，正如卡森斯所說，76人將會成為各隊都畏懼的爭冠大熱門，有望贏得自1983年以來就未曾到達的冠軍巔峰時刻。

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