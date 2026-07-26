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NBA／轉戰冠軍尼克卻錯過詹皇 前76人中鋒自我「打氣」：對新球隊很滿意了

聯合新聞網／ 綜合報導
離開76人前往尼克的佐蒙德對錯過詹姆斯感到遺憾，在個人社群發文為自己「打氣」。 美聯社
離開76人前往尼克的佐蒙德對錯過詹姆斯感到遺憾，在個人社群發文為自己「打氣」。 美聯社

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）近期決定前往76人震撼聯盟，而休賽季離開費城與尼克簽約的明星中鋒佐蒙德（Andre Drummond）似乎對無法聯手這位巨星感到遺憾，在個人社群發出貼文為自己的決定「打氣」。

41歲的詹姆斯日前確定加盟76人，與馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）、安比德（Joel Embiid）和埃奇庫姆（VJ Edgecombe）聯手，追求生涯第5冠。而過去曾和「詹皇」在湖人共事的佐蒙德休賽季就與老隊友「擦身而過」，以自由球員身分與尼克簽下1年390萬美元（約台幣1.1億）合約前往「大蘋果」。

錯過能再度與詹姆斯聯手的機會，讓佐蒙德似乎感到後悔，在社群轉發詹姆斯去往76人的訊息，並寫下「喔！」隨後又再發出貼文，表示「我對我現在的處境很滿意。」

佐蒙德的貼文在社群引起討論，許多球迷認為這麼做只是在映證「你有多希望能夠留在76人」，更有人幽默回應「他應該在悲傷5階段的第1階段：否認」，不過這也讓部分尼克粉絲不滿，表示對方既然已經來到新球隊，就要以新球隊為重，不該在社群寫下希望留在前東家的的訊息。

詹姆斯 76人

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