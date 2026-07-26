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NBA／岳父說可以！阿德巴約徵取求婚意見成功 情緒潰堤衝廁所痛哭

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火球星阿德巴約近期向女友威爾森父親羅斯柯徵取求婚同意成功後，情緒潰堤衝向洗手間痛哭。 法新社
熱火球星阿德巴約近期向女友威爾森父親羅斯柯徵取求婚同意成功後，情緒潰堤衝向洗手間痛哭。 法新社

熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）傳來喜訊，美媒《ESPN》報導，這位今年3月砍下聯盟史上第二高83分的大個，近期向4屆WNBA年度MVP的女友威爾森（A'ja Wilson）父親羅斯柯（Roscoe Wilson Jr.）徵取求婚同意成功外，還獲得許多寶貴建議，讓他情緒激動，一問完問題就衝向洗手間痛哭。

阿德巴約回顧當下情景說道：「當時我超級緊張，但也是我不得不問他（羅斯柯）的最可怕問題，那時的我內心只在想著如果可以讓我娶你女兒，該有多酷。」而羅斯柯不僅同意對未來女婿的求婚請求，還流露情緒建議道：「聽我說，她（威爾森）很棒，如果你（阿德巴約）擁有她的心，那你未來就還會有兩顆心需要呵護。」

而這次談話讓阿德巴約感受到作為父親的責任與愛，也讓這位單親家庭出生、從小與母親相依為命的漢子有感而發，一問完問題就跑去洗手間痛哭，「羅斯柯就是我想要的父親形象，如果要我選擇一位父親，我一定會選擇他，百分之百！」

至於這次的談話主角威爾森也參與整個談話過程，並明確表示早已視阿德巴約為家庭的一員，但她透露目前這位「未來丈夫」還沒向她提出正式求婚，「我非常想成為阿德巴約妻子，畢竟我的無名指還有點空，你懂的。」不過她還要再等等，因為阿德巴約坦言目前還沒有購買結婚戒指。

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