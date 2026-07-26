NBA／岳父說可以！阿德巴約徵取求婚意見成功 情緒潰堤衝廁所痛哭

熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）傳來喜訊，美媒《ESPN》報導，這位今年3月砍下聯盟史上第二高83分的大個，近期向4屆WNBA年度MVP的女友威爾森（A'ja Wilson）父親羅斯柯（Roscoe Wilson Jr.）徵取求婚同意成功外，還獲得許多寶貴建議，讓他情緒激動，一問完問題就衝向洗手間痛哭。

阿德巴約回顧當下情景說道：「當時我超級緊張，但也是我不得不問他（羅斯柯）的最可怕問題，那時的我內心只在想著如果可以讓我娶你女兒，該有多酷。」而羅斯柯不僅同意對未來女婿的求婚請求，還流露情緒建議道：「聽我說，她（威爾森）很棒，如果你（阿德巴約）擁有她的心，那你未來就還會有兩顆心需要呵護。」

而這次談話讓阿德巴約感受到作為父親的責任與愛，也讓這位單親家庭出生、從小與母親相依為命的漢子有感而發，一問完問題就跑去洗手間痛哭，「羅斯柯就是我想要的父親形象，如果要我選擇一位父親，我一定會選擇他，百分之百！」

至於這次的談話主角威爾森也參與整個談話過程，並明確表示早已視阿德巴約為家庭的一員，但她透露目前這位「未來丈夫」還沒向她提出正式求婚，「我非常想成為阿德巴約妻子，畢竟我的無名指還有點空，你懂的。」不過她還要再等等，因為阿德巴約坦言目前還沒有購買結婚戒指。