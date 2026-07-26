NBA／兩冠得主KCP 跟著詹姆斯加入76人

握有兩枚冠軍戒的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），將加入「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）腳步，成為76人隊新成員，也是2020年和詹姆斯一起在湖人隊捧冠後，冠軍班底再度合體。

美國《ESPN》報導，根據消息人士透露，凱威爾波普已同意和灰熊隊達成買斷協議，接續將和76人簽下一紙一年390萬美元的合約。

凱威爾波普的經紀人保羅（Rich Paul）今天已經和灰熊完成凱威爾波普的買斷，讓凱威爾波普可以加盟費城，為76人增加經驗和提升防守。

33歲的凱威爾波普是聯盟頂尖的「3D」球員，2020年「泡泡賽季」和詹姆斯成為湖人冠軍成員，2023年在金塊隊再嘗到登頂滋味，不過今年二月動了右手小指錯位矯正手術，缺席最後31場比賽。

受傷之前，凱威爾波普代表灰熊出戰51場，場均21.3分鐘，貢獻8.4分、2.7次助攻、2.5個籃板，兩分球命中率4成95，三分球命中率3成16。