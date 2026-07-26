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NBA／簽不到詹皇至少要留王朝功臣 勇士預計2800萬美元續約格林

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯前往76人，勇士轉而以預計2800萬美元續留老將格林。 路透社
詹姆斯前往76人，勇士轉而以預計2800萬美元續留老將格林。 路透社

隨著詹姆斯（LeBron James）確定前往76人，「老詹爭奪戰」正式落幕，競爭失敗的球隊也轉向其餘方式補強。其中美媒透露，原先選擇不執行球員選項，放棄2770萬美元（約台幣8.96億）合約的勇士老將格林（Draymond Green），預計會以2800萬美元（約台幣9.06億）延長合約回歸老東家。

據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）和艾瑞奇（David Aldridge）報導，格林近期放棄球員選項並非是為了離開勇士成為自由球員，而是可能透過重新簽約等方式，給予球團更高薪資彈性追求詹姆斯，若成功也能夠進一步推動巴特勒（Jimmy Butler）和戴維斯（Anthony Davis）的交易。

而隨著追求詹姆斯失敗，瓦登和艾瑞奇預估勇士將與格林簽下和原先差不多價值的合約，以留住這位幫助球隊建立冠軍王朝的重要功臣。

一位內部人士分析「詹皇」不願來到金洲的原因，「儘管與柯瑞（Stephen Curry）聯手很吸引人，但勇士終究缺乏爭冠實力，即便格林跳出合約，甚至可能用巴特勒換來戴維斯也無法得到詹姆斯。」他進一步補充，勇士與格林重新簽約的金額落在約2800萬美金，「勇士目前剩餘的薪資空間就與格林先前合約金額差不多。」

勇士 詹姆斯

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